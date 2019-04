¿Cómo ahorrar datos móviles en estás vacaciones?

En estas vacaciones de Semana Santa, una forma de ahorrar dinero es utilizar de manera correcta los datos móviles del celular, ya que compartir fotos, videos y navegar en la red puede hacer gastar más de lo acostumbrado.La mejor forma de ahorrar datos es no gastarlos, conectándose a una red WiFi cercana, ya sea en bares, restaurantes, plazas públicas, en el Metro o Metrobús.Otra sugerencia es evitar que se produzcan de manera automática los videos de Facebook, para ello hay que dirigirse a las configuraciones de la red social y en la parte de reproducción automática elegir “sólo con conexiones WiFi”, o en caso de así decidirlo “no reproducir nunca videos automáticamente”.También se puede hacer que las aplicaciones se actualicen sólo cuando el dispositivo encuentre alguna conexión WiFi, pues aunque es muy cómodo que las aplicaciones se actualicen de manera automática, esta es una forma de gastar datos sin darse cuenta.De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), gracias a las configuraciones de los celulares, se puede restringir que ciertas aplicaciones usen datos móviles y se limiten a una conexión inalámbrica, ya que el streaming de video es el principal responsable de las altas tarifas mensuales del servicio de datos.Tener un respaldo de las fotos o video, a través de la función para realizar la copia de manera automática a la nube, consume datos de forma innecesaria y se puede evitar al hacerlo con una conexión WiFi.En WhatsApp, una de las redes sociales más usadas por los mexicanos, todo el día circulan fotos y videos, lo que provoca un alto consumo de datos, y si lo que se quiere es evitar esto, basta con ir a la aplicación y controlar las descargas de estos archivos.Si se es muy exigente con el consumo de datos móviles, hay varias aplicaciones que permiten llevar una mejor administración de estos, para no excederse y así evitar que también se vea reflejado en el bolsillo.Finalmente, para aquellos que viajen al extranjero, es necesario consultar con su operador las promociones que tienen para el consumo de datos fuera del país o no usarlos durante su estancia, pues de lo contrario se harán los cargos correspondientes.