¿Cómo armar tu tienda en línea desde cero?

Ciudad de México.- Si estás por iniciar tu negocio no temas crear una tienda en línea, pues no necesitas ser un experto del desarrollo web para lograrlo. Recuerda que las ventas a través del canal digital registran una alta demanda debido a la pandemia del coronavirus, entre otros factores, un ejemplo es que 8 de cada 10 usuarios de internet mayores de edad en México realizaron alguna compra en línea en el último año, según datos de la Asociación de Internet (AMIX).



Diseño

Tu tienda online debe tener un branding consistente con tu marca:



Logo: Debe estar en un lugar visible, la tipografía y la gama cromática son algunos de los puntos a considerar. No pierdas de vista que tu meta es cerrar la visita en una venta, por lo que el carrito de compras debe estar en un puesto visible y de fácil acceso. No olvides utilizar imágenes de buena calidad que den una visión precisa de lo que están a punto de comprar.



Marketing

Genera confianza en el consumidor: No olvides incluir un “quiénes somos”, esto puede ser una buena oportunidad para dar a conocer los valores de la marca y generar un vínculo con el cliente. Ten presencia en redes sociales y compártelas en tu sitio web.



También es importante que agregues la página de contacto con los horarios de atención y conectar con el resto de los canales de venta que tenga tu negocio, incluso un chat en vivo para conectar en tiempo real.



Funcionalidad

Revisa los links: deben funcionar correctamente y descarta que existan páginas con error dentro de tu tienda. Puede que para ti sea obvio, pero agrega calls-to-action para darle mayor claridad al cliente sobre promociones y formas de pagos que quieras ofrecer, esto incluye idiomas y monedas necesarias para realizar las compras.



Registro de compra: si tu tienda requiere que los usuarios se registren, asegúrate que los formularios funcionen correctamente. Por último, y muy importante, revisa que la página cargue rápido, ya que los consumidores esperan que un sitio web cargue en 2 segundos o menos.



Productos

Disponibilidad: no olvides que cada producto debe tener nombre y descripción completa y atractiva.



En algunas plataformas de comercio electrónico, como en Tiendanube, puedes especificar el peso y dimensiones de cada producto para así poder calcular el costo del envío.



Forma de pago

Configuración: confirma que las formas de pago estén configuradas correctamente, sobre todo si utilizarás pasarelas de pago como Mercado Pago o PayPal; si la forma de pago será depósito o transferencia bancaria, no olvides compartir número de cuenta y CLABE correctos.



Meses sin intereses, descuentos o promociones: deja claras las condiciones al ofrecerlos. De igual manera, si el pago genera alguna comisión, debes informar al usuario.



Entrega a domicilio

Costos de envío: es importante establecerlos e informarlos a los compradores. Siempre que sea posible, envía un código o link de rastreo y comunica el tiempo aproximado de envío.



Posiciona tú búsqueda

Al poner el título a los productos, piensa en cómo buscarían las personas en el buscador, intenta que sea máximo de 70 caracteres y recuerda asignar una palabra clave a cada producto. En el caso del URL es importante que sea claro y breve para que tengas mayor posibilidad de que el buscador lo muestre en los resultados.



¡No lo olvides! Aviso de privacidad

Tu tienda en línea debe contar con información sobre los términos y condiciones, si guarda datos personales debes agregar un aviso de privacidad donde indiques para qué se utilizará dicha información. Y muy importante, siempre debes expresar las políticas de cambios y devoluciones.