¿Cómo buscar una canción tarareando o silbando a Google?

"Todos sabemos lo frustrante que es cuando no puedes recordar el nombre de una canción o ninguna de las palabras de la misma. Google ahora te puede ayudar a resolverlo, sin necesidad de letra, nombre de artista o tono perfecto", explica la compañía en un comunicado.

Un Shazam mejorado

El explorador mejora los algoritmos de su buscador para encontrar una melodía aunque no se recuerde ni su autor, ni la letra ni el título de la mismaGoogle ha mejorado los algoritmos de su buscador para quienes quieren encontrar una canción pero no son capaces de recordar ni autor, ni letra ni título de la misma. ¿Y cómo se hará? Pues silbando o tarareando la tonadilla durante 10 o 15 segundos.La forma más sencilla de encontrar esa melodía que se te mete en la cabeza hasta que consigues acordarte de autor, título o letra es iniciar la búsqueda desde el widget de la barra de búsqueda de Google, pulsando en la barra para buscar y, una vez ahí, dándole al icono del micrófono para iniciar una búsqueda. Ahí se desplegará la opción de "escuchando" y otra que es "buscar canción", que es el que hay que pulsar para tararear o silbar la tonadilla.También mediante el "escuchando" el asistente de Google se activa. Se dice: "¿Que canción es esta?" o "Cuál es esta canción?", y se tararea o silba la melodía. Al finalizar, Google muestra varias opciones, al menos, las más probables. Sin tener en cuenta si se entona bien o mal.Además, la lista de resultados ofrece información adicional sobre el artista y la canción, así como vídeos o la letra, y también la posibilidad de escuchar la canción en una 'app' de música que se tenga descargada.y autor de una canción con solo acercar el móvil al altavoz en el que sonaba la melodía. Pero Google da un paso más allá, porque con la nueva función 'Hum to Search' (que se traduce como 'Taratea para buscar') no es necesario reproducir la canción real: basta con silbarla o tararearla durante unos segundos.De momento, este sistema de búsqueda solo funciona en la aplicación móvil de