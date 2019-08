Cómo cambiar todos los contactos a la nueva marcación de diez dígitos

El pasado 3 de agosto entró en vigor la nueva marcación a 10 dígitos en México, la cual aplica para todos, celulares y números domésticos. A pesar de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha dado un período de gracias de un año para que la población se adapte, qué mejor que comenzar de una vez con esta práctica.publicó una guía en la cuál enseña al usuario a cambiar todos los contactos fácil y ràpidamente.Antes de los, hacer cambios en la agenda de los teléfonos celulares era completamente a mano. Sin embargo, con la llegada de los teléfonos inteligentes existen apps para todo, y pues bueno 10 dígitos llega para hacer más fácil el cambio dea los nuevos diez dígitos obligatorios, con tan solo un par de toques.10 dígitos está disponible en lay en la. En ambos casos es de pago, con costo de 39 pesos eny 20 pesos en, pequeñas cantidades que vale la pena invertir. Comprada e instalada, los pasos a seguir para hacer el cambio de marcación son los siguientes, primero en Android:Otorgados los permisos correspondientes, pasaremos a la interfaz principal de 10 digitos, muy minimalista y en donde explica breve y concisamente su funcionamiento. Presionamos el botón verde Corregir y pasaremos a la pantalla que permitirá elegir dos opciones:Corregir la marcación de los números celulares en nuestra agendaAgregar las ladas de las distintas ciudades a los números domésticosEn este caso probamos con los números móviles y automáticamente detectará todos los que necesiten corrección, la app dará opción para elegir contactos determinados o bien todos los encontrados y mostrará un preview de como quedarán.Presionamos el botón gris superior Corregir y en un pestañeo habrán sido actualizados. Es importante mencionar que la app hace la aclaración que el prefijo +52 utilizado para los números mexicanos no afecta la marcación, por lo cual no es eliminado. Y listo, así de fácil es en Android.Ahora pasemos a iOS, en donde es básicamente el mismo proceso, con una interfaz sino idéntica muy similar, pero igual de sencilla. La misma pantalla de inicio, seguida de un pequeño FAQ, y luego la pantalla para elegir las mismas dos opciones en que Android. Después de Continuar, aparecerán los contactos a cambiar, seleccionamos los deseados y tras presionar Ok en la parte superior derecha, se habrá realizado automáticamente el cambio de marcación.Y sí, así de sencillo es también en iOS realizar el que proceso de edición de números en la agenda de contactos.Con información de Xataka México https://www.xataka.com.mx/tag/xataka-basics-mexico