¿Cómo celebrar Navidad sin contaminar?

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de #Coahuila exhortó a los ciudadanos a pensar dos veces en cuanto al uso de musgo y heno se refiere

La organizacióndestaca que tan sólo en la Ciudad de México, entre diciembre y enero se generan 30 por ciento más residuos sólidos que en cualquier otra época del año.La contaminación atmosférica también alcanza niveles alarmantes por los fuegos artificiales y fogatas, por lo que incluso este año la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) llamó a la población a evitar la quema de pirotecnia, pues en medio de la pandemia de Covid-19, el respirar un aire contaminado nos vuelve más susceptibles de sufrir esa enfermedad de manera grave, en caso de contagiarnos.Así que te compartimos estos consejos de The Climate Reality Project –organización fundada por el expresidente de Estados Unidos, Al Gore–, así como de las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para disfrutar esta fecha en casa, reduciendo nuestro impacto al medio ambiente.Uno de los elementos más representativos en estas festividades son los árboles de Navidad. En el caso de los pinos artificiales es importante considerar que desde su elaboración son, ya que contienen petróleo, plástico y PVC, polímeros tóxicos que generan grandes cantidades de gases de efecto invernadero, que terminan atrapados en la atmósfera, calentando nuestro planeta; además, no pueden reciclarse debido a que están elaborados con petróleo y tardan hasta 500 años en degradarse.De acuerdo con la Conafor, los productores forestales mexicanos tienen disponibles 529 mil 345 árboles de Navidad para la temporada 2020, siendo el Estado de México el mayor productor con 385 mil árboles y después la Ciudad de México con 46 mil 200 árboles.También puedescon materiales reciclados, como trozos de madera, libros, lazos, estambre o cualquier material que tengas al alcance, una de las ventajas de reutilizar los materiales es que son más económicos y ayudas al planeta. Explota tu creatividad para decorar; recicla cartón o reutiliza materiales para poner tu nacimiento.Es muy común utilizar musgo y heno para decorar los nacimientos, pero lat ha exhortado a la población a no comprar estas plantas, ya que su extracción del medio natural está provocando la pérdida de estos microambientes de los cuales dependen pequeños insectos y arañas para subsistir; además de que almacenan agua y previenen la erosión.Así que si dejamos de comprar estos elementos, resultará menos rentable para quienes los extraen y se quedarán en el bosque donde los necesitan todo el año.Algunas alternativas para disminuir el consumo de energía es utilizardesconectar los aparatos que no utilices y no dejar encendidas las luces decorativas toda la noche.Al prenderse, los fuegos artificiales liberan grandes cantidades de componentes tóxicos como el azufre, nitrato de sodio, carbono vegetal, aluminio y monóxido de carbono, que tardan hasta tres días en disiparse y, al ser respiradas, pueden provocar enfermedades.De acuerdo con lagrandes concentraciones de estos componentes tóxicos en el aire pueden provocar una alteración en el ciclo de lluvias y desvanecimiento de las gotas de lluvia, lo que permite que los contaminantes prevalezcan en el aire más tiempo.Por ello, la CAMe llamó a la población a no quemar pirotecnia durante estas fiestas decembrinas, para evitar un aumento de la contaminación atmosférica que está relacionada con mayor riesgo de mortalidad por covid-19. En el Valle de México, durante las fiestas del 24 y 31 de diciembre, los niveles superan los 151 puntos del índice, por lo que llega a aplicarse contingencia ambiental.El uso de empaques, envolturas, moños, cubiertos y platos desechables, junto con plásticos de un sólo uso y productos no biodegradables contribuyen al aumento de basura durante diciembre y enero. Datos de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, indican que en este mes, la cantidad de basura que se produce diariamente aumenta un 25 por ciento, esto es hasta 16 mil toneladas de basura diaria.A nivel mundial, un tercio de los alimentos producidos se desperdician y en diciembre esto se duplica por la gran cantidad de comida que se prepara para los festejos navideños y de fin de año. Esto ocurre porque muchas veces se cocinan más alimentos de los necesarios o se compra en exceso.Según un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), el desperdicio de alimentos es responsable de emitir 3 mil 300 millones de toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera cada año. Calcula y compra únicamente lo que vas a consumir; compra frutas y verduras de temporada y apoya a los comercios locales.El cuidado y la protección de nuestro planeta es responsabilidad de todos, podemos disfrutar de las festividades sin dañar al medio ambiente, es momento de ser más conscientes de nuestros hábitos.ofrece pláticas virtuales gratuitas a través de sus redes sociales, para que puedas aprender más sobre el cambio climático, así como las soluciones ante la mayor amenaza que enfrentamos, a través de @ClimateLatino, pues consideran que estamos a tiempo de cambiar y crear un futuro sostenible para todos, optando por un estilo de vida más sustentable.Con información de Milenio