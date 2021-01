¿Cómo convivir con una persona con Covid?

Escuchar Nota

"Realmente te sientes muy mal como mamá", cuenta. "(Era) el hecho de no saber si él estaba respirando, si no estaba respirando. Al final él duerme, toda la gente duerme, (pero) yo me despertaba a cada rato en la madrugada porque sentía la angustia".

"Es un equilibrio fino entre dar la ayuda física y emocional que necesita la persona enferma y prevenir el contagio para el familiar que está al pendiente", señala el también profesor del Servicio de Infectología del Hospital Universitario.

"(La persona enferma) sí puede utilizar el baño. Lo más importante es, si es posible dentro de su cuarto, lavar las manos (antes de salir). Si no las puede lavar, que aplique gel antibacterial y que siempre se ponga el cubrebocas, en todos los casos".

"Cuando la persona sale del cuarto es importante que evite el contacto con los otros. Después de que use el baño, recomiendo limpiar con toallas desinfectantes o alguna solución clorada las superficies que toca", continúa Reynoso.

"Fumigar es innecesario porque hay que recordar que la principal vía de transmisión del virus es de humano a humano", dice el profesor del Hospital Universitario.

"Y en lo que respecta a la ropa a lavar, lo mejor es tratarla como se hace en los casos de otros virus: Se coloca en una tina con cloro por lo menos unos 10 o 15 minutos, y después se procesa en la lavadora", expresa el profesor del Hospital Universitario.

"El tener contacto con familiares o amigos es vital para la recuperación, además de que sirve para el monitoreo de síntomas", enfatiza la médica Reynoso.

María no puede ocultar el agobio cuando relata la experiencia de cuidar a su hijo. Incluso, dice, el sueño era difícil de conciliar en esos días dominados por la incertidumbre, la preocupación y el miedo. El joven de 21 años resultó positivo en julio y en noviembre. Ya es parte de las estadísticas nuevoleonesas: de los 130 mil 88 casos confirmados con el padecimiento y los 115 mil 262 recuperados. Además de una ocupación hospitalaria crítica, en un 78 por ciento, con mil 848 personas internadas, otros miles atraviesan el cuadro viral en casa. Este escenario vuelve esencial a la figura del cuidador, indica el infectólogo Javier Ramos. El infectólogo Javier Ramos, junto con Paola Reynoso, especialista en salud pública y miembro del task-force Covid-19, señalan los cuidados que se deben tener en casa cuando un ser querido es portador del virus. Lo mejor para todas las personas que viven en el domicilio es que el paciente lleve su aislamiento en un solo cuarto, realizando ahí todas sus actividades y utilizando un baño que sea exclusivo para él o ella, apunta la médica Reynoso. Sin embargo, esto no es posible en todos los hogares. Lo ideal, añade, es que la mascarilla sea N95. En caso de no poder conseguirla, es esencial utilizar una con al menos tres capas, apunta el infectólogo Ramos. El cuidador también ha de utilizar esta protección cada vez que entra en contacto con el convaleciente.El lavado de manos constante por parte del enfermo y del cuidador es esencial.La distancia social también se debe mantener. Las recomendaciones aplican incluso si todos los habitantes del espacio están infectados.El porqué se relaciona con la carga viral, explica Ramos. Un sujeto con mayor carga puede transmitir el virus a otro con menor carga, haciendo que la evolución del cuadro se complique.El cuándo realizarse la prueba de Covid-19 depende de cada caso, afirma Reynoso.Para empezar, es necesario considerar que, por compartir áreas con la persona confirmada con el patógeno, existe exposición al mismo.La sugerencia es que,Pero la instrucción cambia si no se registran signos de infección. Por el riesgo de ser asintomáticos, lo más seguro es que todos lleven a cabo una, dice la experta en salud pública.Para esto, lo aconsejable es que el cuidador surta el mandado a través de plataformas que lo entregan a domicilio, o pida el favor a un amigo.Sin embargo, ¿qué sucede si no hay opción y algún miembro de la familia debe salir a conseguir la despensa o a realizar otra actividad esencial?Los(CDC, por sus siglas en inglés) dan dos alternativas para gente sin síntomas: Reducir el confinamiento a 10 días, o a siete días cuando se obtiene un resultado negativo en el PCR.En el caso específico de la compra de alimentos, Reynoso sugiere designar a una persona para que vaya y adquiera de una vez todo lo necesario para llevar a cabo cómodamente la cuarentena de dos semanas.¿Es recomendable realizar la limpieza de cada superficie de la vivienda? Realmente no, apunta el infectólogo Ramos."El, o sea, no todas las paredes y las puertas, sino las áreas que la persona infectada toca, como las perillas, los interruptores, las llaves del lavabo, del baño y de la regadera. Basta usar toallitas cloradas".Puesto que la indicación es que el paciente pase la enfermedad en un mismo cuarto, lo mejor es que también coma en ese espacio, explica la médica Reynoso."Entendiendo esto, lo más recomendable es que el cuidador deje los alimentos en la puerta del cuarto. Puede poner una bandeja o una mesa y ahí (colocar) los alimentos", expresa la especialista de TecSalud. ". Se puede designar un set de platos, cubiertos y vaso (para la persona contagiada), que se lavan con agua y con jabón".Recuerda, cuidador: Usa cubrebocas y lávate las manos antes y después de llevar la comida.Manejar la basura es relativamente sencillo, menciona el infectólogo Ramos: El paciente debe tener una bolsa especial en su habitación que después introduce en una segunda bolsa, que se ha de cerrar bien. Tras este proceso ya se puede disponer de los desechos.Si hace sentir a la familia más cómoda, indica, puede rociar los papeles y los contenedores sucios con desinfectante.El distanciamiento social no es sinónimo de desatención y soledad.De esta forma, el cuidador puede utilizar mensajes, llamadas o videollamadas para platicar constantemente con el ser querido que atraviesa el cuadro de Covid-19. Él o ella tiene la oportunidad de hablar sobre el último registro de temperatura y/o nivel de oxígeno que tenga.Es esencial contar con elpara checar estos indicadores unas tres veces al día, o incluso más si el sujeto registra picos febriles o dificultad para respirar.La médica dereitera lo vital que es tener consulta periódica con un médico, a quien se debe reportar el desarrollo de síntomas.Un nivel de oxigenación de 92 o más bajo, dolor en el pecho, pérdida del estado de alerta y/o presentar labios o rostro azulados son motivos para buscar ayuda profesional de inmediato.Reynoso exhorta al cuidador a no dudar: Que llame a los expertos, acceda al traslado al hospital si es lo recomendado y evite que el familiar empeore.