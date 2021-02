¿Cómo corregir la CURP ante el IMSS?

Escuchar Nota

¿Necesitas corregir tuante el(IMSS) pero no sabes cómo hacerlo? Te explicamos el proceso que debes seguir.Además de acreditar tu identidad, la(CURP) te permite hacer múltiples trámites. Por ello, es importante verificar que sus datos sean correctos, y en caso de que se presente alguna anomalía, reportarla para evitar que en el futuro algún trámite pueda entorpecerse.En este aspecto, elpide a sus agremiados realizar la corrección en caso de que suesté registrada erróneamente.Al ser un trámite que puede hacerse en línea, no es necesario hacer filas, ni asistir a ninguna clínica ni oficina. Solo debes seguir estos pasos:1. Ten a la mano tu CURP,(NSS) y correo electrónico2. Da clic en este3. Llena los campos requeridos (NSS, correo electrónico y CURP)4. Acredita que no eres un robot escribiendo las letras de la imagen que se te mostrará5. Acepta los términos y condiciones, presiona continuar, y listo, tu CURP habrá sido actualiza correctamenteEn caso de que desconozcas tu CURP o tu NSS no te preocupes, la misma página cuenta con enlaces donde puedes consultarlos.