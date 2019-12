Cómo crear tus propios stickers de WhatsApp

México.- WhatsApp es una aplicación de mensajería fundamental en nuestras vidas. Entre sus últimas actualizaciones, han introducido stickers, o pegatinas, algo a medio camino entre un meme copiado de Internet y los propios emojis que incluye la aplicación desde hace tiempo.



Aunque la compañía tiene un grave problema con los bulos y 'fake news' que difunden muchos usuarios y que se están cobrando vidas en países como México o India, sigue incluyendo novedades en su plataforma para mantenerse al alza y no perder terreno frente a la competencia, como Telegram.



Como el número de stickers que tiene WhatsApp es muy limitado, hay desarrolladores que ya han lanzado sus propias apps para crear stickers personalizadas. Y son muy fáciles de usar, en parte porque hay herramientas oficiales de WhatsApp para permitirlo, pero también porque se pueden crear las pegatinas bastante rápido.

Cómo crear una sticker personalizada en WhatsApp



De momento, salvo que seas un desarrollador, no hay manera de crear pegatinas propias en iOS, aunque esto es una cuestión de tiempo. Pero si usas un móvil Android, basta con descargarse una aplicación como Sticker Studio.



Esta app permite seleccionar una imagen o hacer una fotografía para, una vez escogida, recortar un contorno y convertirla en una sticker. Aunque tiene una publicidad algo invasiva que aparece cada vez que terminas un pack de pegatinas, lo cierto es que el proceso es muy sencillo y rápido.



Una vez tienes hecho un paquete, que como mínimo debe tener tres imágenes recortadas para funcionar, pulsas en el icono de WhatsApp que aparece en la esquina superior derecha y envías el paquete a la app de mensajería.



Para poder enviar las pegatinas a tus contactos, basta con entrar en WhatsApp y pulsar sobre la carita sonriente desde la que mandas emojis, gifs y, ahora, también stickers. Seleccionas la tercera opción, la de las pegatinas, y ahí debería aparecer ya por el nombre escogido y con las imágenes convertidas tus propias stickers.



Tus contactos podrán guardárselas una vez las envías, siempre y cuando hayan actualizado WhatsApp a su última versión; y así podrás usar tus propios 'memes' privados nacidos de fiestas, momentos embarazosos o vídeos online que te hacen gracia y que siempre comentas con tus amistades.



De momento, no parece haber ningún filtro con respecto a imágenes ofensivas que podrían adaptarse a pegatinas, por lo que quizá recibas más pronto que tarde algo grosero en este formato a medida que se populariza. Como siempre con las novedades de apps como WhatsApp, Facebook, Twitter o Instagram, es bueno ir con pies de plomo y a sabiendas de qué personas tienes entre tus contactos.