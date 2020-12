¿Cómo cuidar al planeta esta Navidad?

Escuchar Nota

"El cuidado y la protección de nuestro planeta es responsabilidad de todos. Podemos disfrutar de las festividades sin dañar el medio ambiente. Es momento de ser más conscientes de nuestros hábitos".



.- Colocar un, evitar fuegos artificiales y no utilizar desechables contribuyen a reducir el impacto ambiental de laCon el fin de año llegan las fiestas decembrinas, que se acompañan con decoraciones, luces, comida y regalos.Sin embargo,conllevan un impacto negativo para el medio ambiente, de acuerdo conLa producción de basura aumenta hasta un 30 por ciento en esta temporada, al igual que el gasto de energía, destaca lade la Ciudad de México.Las personas incluso incrementan su peso hasta 5 kilogramos, según cifras de, debido al consumo exagerado.A continuación, conoce algunas propuestas para disfrutar el cierre del año mientras evitasLos árboles de Navidad son una de las decoraciones más representativas de esta temporada, así que optar por uno natural o en maceta contribuye a cuidar el medio ambiente.Los pinos artificiales son contaminantes porque contienen plástico, cuya producción genera gases de efecto invernadero, que contribuyen a agravar la crisis climática. Al ser elaborados a partir del petróleo, no pueden reciclarse y tardan hasta 500 años en degradarse.Las plantaciones de árboles naturales, por el contrario, producen oxígeno, ayudan a mitigar el cambio climático, reducen la erosión del suelo, conservan la biodiversidad e incrementan la recarga de los mantos acuíferos. Al finalizar las festividades, pueden ser reciclados para convertirse en composta o en artesanías.Otra opción es rentar un árbol de Navidad.Utilizar musgo y heno es común para decorar árboles de Navidad y nacimientos, pero no se recomienda extraerlos de su hábitat natural porque estas plantas ayudan a disminuir la contaminación ambiental, la erosión del suelo e incrementan la humedad en los bosques.Los hogares y negocios de México incrementan su consumo de energía eléctrica hasta un 30 por ciento durante la época decembrina, según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Para disminuir esta cifra, se recomienda utilizar luces y focos LED, desconectar los aparatos que no se utilizan y apagar las luces decorativas durante la noche.Junto con los incendios, los fuegos artificiales pueden elevar los niveles de contaminación del aire porque al prenderlos se liberan compuestos tóxicos, como el azufre, el monóxido de carbono y el aluminio.Una vez liberados, pueden demorar hasta tres días en disiparse y si son respirados, es posible que causen enfermedades.Las grandes concentraciones de estos gases también contribuyen a alterar el ciclo de lluvias, por lo que se aconseja evitar el uso de fuegos artificiales.En las casas de México, la generación de basura crece hasta un 30 por ciento en la época de fiestas de fin de año.Durante 2020, una de las prácticas que más puede contribuir a elevar la producción de residuos son las compras en línea, así que se recomienda realizar compras de forma consciente y sólo adquirir los productos que en realidad son necesarios.Incluso en compras en línea, es posible elegir productos locales para evitar que viajen grandes distancias.Por otro lado, en diciembre y enero el uso de artículos desechables, como empaques, envolturas, moños y utensilios de un solo uso, facilita el aumento de la basura.Por lo tanto, es recomendable evitar su uso o, por lo menos, reutilizar estos productos.Para los obsequios electrónicos, adquiere baterías recargables con el fin de evitar el uso de pilas, que contaminan el suelo y el agua.Un tercio de todos los alimentos que se producen en el mundo se desperdician, pero en diciembre se puede duplicar el porcentaje por la gran cantidad de comida que se prepara para los festejos.Lo anterior ocurre porque en muchas ocasiones se cocinan más alimentos de los necesarios o se compra en exceso, lo que contribuye a su desperdicio, un fenómeno que exacerba la crisis climática.Para evitarlo, los consejos son calcular y comprar sólo lo que se va a consumir, comprar frutas y verduras de temporada, y apoyar a negocios locales.The Climate Reality Project, PxHere