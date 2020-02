Cómo debe ser la comunicación con un niño con cáncer

Escuchar Nota

Pautas y recomendaciones para informar al niño

7 – 12 años

Proporcionarle siempre esperanzas realistas.

A partir de 12 años

Tras el diagnóstico de una enfermedad de este tipo, padres e hijos necesitan estrechar vínculos más que nunca. Pero, ¿cómo debe ser? La familia, en general, debe estar dispuesta a captar sus sentimientos, la profundidad con que la que le ha afectado la enfermedad y la necesidad de hablar de cómo se sienten.tal y como es, sin etiquetarlo ni rechazarlo por lo que siente o por lo que hace.Una de las situaciones más difíciles para los padres es contarle al niño lo que le ocurre. Actualmente, hay un consenso general sobre la necesidad de informar al menor, adaptando el mensaje. No es recomendable aquello de “es muy pequeño, no va a entender lo que le digamos, así que mejor no le contamos nada”Es importante recordar que desde el primer momento el pequeño es consciente de que “pasa algo raro”, aunque no sepa qué. Por ello, es conveniente informarle enseguida,. Cuanto más tiempo pase, más espacio queda para que imagine cosas que pueden incluso ser peores que la realidad. Además, se le debe transmitir la disponibilidad para hablar en cualquier momento si siente la necesidad de hacerlo.Las personas más indicadas para informar al menor de su enfermedad y tratamientos son los padres.en los que los adultos no se sienten capaces, pero siempre deberán estar presentes para apoyarle y compartir con él este duro momento.Antes de hablar con su hijo, los padres deben prepararse y pensar qué le van a decir y cómo van a responder a sus preguntas. No siempre será fácil, por lo que, puede ser de gran ayuda en muchos casos.Es fundamental mantener el contacto físico y visual con el niño mientras se hable con él.Hay que permitir al menor cualquier expresión afectiva: tristeza, rabia o miedo. Hacerle ver que son sentimientos “normales” y que cuenta con elen todo momento.Es recomendable tratar de conocer y eliminar posibles sentimientos de culpa.El lenguaje ha de ser claro y sencillo, adaptado a su edad y a su grado de madurez.Hay que recordar que no sólo es importante hablar, sino que, además, hay que hacerlo con sinceridad, sin engañar. Esto aumentará la confianza del menor en los padres.No entienden qué es el cáncer. Lo que más les preocupa es separarse de sus padres, así como lo que sucede en el día a día.Es importante permanecer junto a él y cuando no sea posible, darle algún objeto o juguete que le dé seguridad.Hay que contarle de forma muy sencilla las cosas que van a ir ocurriendo.Los pequeños comprenden qué es una enfermedad, aunque creen que siempre está causada por factores externos (virus) o por una acción concreta (por ejemplo “me he portado mal, el otro día me caí”).Hay que tener en cuenta que el niño ya tiene capacidad para interpretar los mensajes no verbales de su entorno que le sugieren “que algo malo está ocurriendo”.Se recomienda preguntarle sobre lo que piensa y lo que siente.Es bueno explicarle que el tratamiento es necesario para eliminar la enfermedad y que esta no es una consecuencia de su comportamiento o de sus pensamientos.Tiene un mayor conocimiento de su cuerpo, y aunque sigue pensando que la enfermedad está causada por gérmenes y otras fuerzas externas, también sabe que existen causas internas.La explicación sobre la enfermedad y los tratamientos debe ser más detallada, pero es conveniente relacionarla con situaciones familiares para favorecer el entendimiento.(células) que no funcionan adecuadamente porque no tienen un entrenador que les dirija. Las medicinas serán el entrenador que empiece a dar las instrucciones y colocará cada célula en su sitio para que jueguen correctamente.Animarle a expresar sus miedos y preocupaciones. Hacerle saber que es normal que esté preocupado, nervioso o asustado.Puede comprender la complejidad de la situación.El menor pasa por los periodos de ambivalencia frecuentes en su edad. Aunque necesita ser tratado como un adulto, seguirá necesitando la ayuda, cariño y seguridad de los padres.Tiene que seguir habiendo cercanía y disponibilidad para hablar con él, pero también respetarle si no desea hacerlo. Debe contar con el apoyo necesarioEs importante fomentar la participación del adolescente respecto a la información que necesita y en la toma de decisiones.Es prácticamente imposible evitar que el menor sepa que está gravemente enfermo, ya que todo lo que le rodea se lo dice: está ingresado, separado de sus hermanos y amigos, su entorno muestra una gran preocupación por su salud y observa caras serias y tristes.Para que exista una buena comunicación con un niño con cáncer el papel de los padres es fundamental, de esta forma le orientaremos y le ayudaremos a comprender mejor la situación.