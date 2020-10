¿Cómo diferenciar un perfume original de uno falso?

Escuchar Nota

Estos pequeños frascos con esencias exquisitas en las que la mayoría trata de invertir para comprar uno de buena calidad.son ese plus que levanta nuestros looks más atrevidos y para las personas más expertas son hasta parte de su personalidad, pues muchas veces identificamos a una persona por el perfume que usa.Pero, aunque las marcas ofrecen un sin fin de fragancias,en el mercado y pueden engañar a cualquiera. Por lo que te daremos los tips que necesitas saber para que no compres un perfume falso.Aunque algunas imitaciones consiguen obtener aromas muy similares al perfume original, éste dura sólo unas cuantas horas. Además, los perfumes falsos no suelen tener un buen fijador y pueden dejar una sensación grasosa en la piel. También, es importante probar su liquidez cuando lo apliques en tu cuerpo, una imitación se siente grasosa.Sin embargo, al agitar una fragancia original apenas se genera espuma. Así que cuando te vendan un perfume puedes agitarlo para identificar si es falso.también mostrará su lugar de fabricación. En caso de que esto sea algo que puede pasar desapercibido ante tu ojo, algunos perfumes tienen su logo en el cartón que protege el frasco y vienen con número de serie.Los marcas originales ubican dentro de la caja una construcción especial para lograr que el frasco no se mueva de un lado para otro, este cartón de alta calidad suele tener el número de serie o logos que son propios del fabricante.En las falsificaciones, el pliegue del plástico del embalaje es más irregular ya que generalmente no está perfectamente terso.no exagerada como muchos frascos de perfumes falsos. En las copias el aspecto no es tan agradable y se ve mal diseñado.Aquí no hay más y vamos a ser muy directos:Ya que los productos de calidad salen a la venta después de pasar las pruebas de calidad que cada empresa tiene con su línea de fragancias.Sí a pesar de esto no estás seguro de que lo que te venden, vale la pena acudir a un establecimiento formal para que no gastes tu dinero en un producto que puede ser obra de un taller de falsificaciones. Y no olvides que lo barato sale caro.