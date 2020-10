Como elegir el mejor televisor para tu casa

Escuchar Nota

Consideraciones a tomar antes de elegir un televisor nuevo

Debes situarlo en paredes perpendiculares a las ventanas:

Colócalo cerca de tu sofá o cama:

Las LED:

Las Nanocell y la QLED

Las OLED

Recomendaciones para elegir TV en 2020

Modelos de pantallas recomendados

Muchas veces creemos que una tarea tan simple como elegir un televisor para nuestro hogar es fácil, pero debes saber que no es así, el elegir un equipo no es simplemente ir a la tienda y comprar. Debes tomar en cuenta muchas consideraciones para poder elegir el mejor televisor del mercado y disfrutar al máximo lo que la tecnología te ofrece.En estos tiempos la tecnología es tendencia. Todo a nuestro alrededor lo mueve la tecnología, dándonos versatilidad, comodidad y sencillez, es por ello que elegir un televisor no es un juego.Lo bueno es que hay muchos modelos y tamaños de televisores así como por ejemplo un televisor de pantalla 32 pulgadas o más grande si es lo que prefieres.El televisor se podría decir que a parte de la cocina es la atracción principal del hogar. Siempre que llegas a casa terminas recostado frente al televisor relajándote viendo un programa, una película o quizá una serie. Es por ello que elegir el mejor te hará de ese momento de relajamiento el mejor del día.Existen muchoscon distintas características, entre ellas tamaño, resolución, marca, tecnología, entre otros. Es por ello que acá te ayudaremos con los mejores tips a encontrar el más idóneo que se adapte a tus necesidades y la de tus familiares.1.Debes planificarte bien en función a lo que tienes presupuestado para la compra de tu televisor, porque la variedad en precios es ilimitada pero lo que debes tener presente es cuanto en realidad quieres gastar y en qué tipo de tecnología.Si eres de los que poco le importa la tecnología y solo quiere un televisor para ver programas, cualquier pantalla medianamente actual te sirve.Pero si eres de los que la tecnología le apasiona, te aconsejamos que amplíes un poco tu presupuesto y hagas un buen estudio de mercado porque realmente valdrá la pena invertir tiempo y dinero en esto.2.Hay quienes les gusta un televisor de tamaño regular para ver sus programas preferidos, pero hay otros a los que el tamaño les enloquece.La idea es establecer tus preferencias e ir al grano con ellas. Respecto al tamaño debes considerar lo siguiente:Esto para reducir el reflejo y en lo posible colocarlo a la altura de los ojos.Debes saber que si te colocas muy lejos de un televisor con imagen 4K tus ojos no podrán disfrutar de la nitidez que te ofrece este tipo de tecnología.Lo mismo va a suceder con la tecnología que actualmente va volando. Cada vez puedes ver un nuevo lanzamiento al mercado, con conectividad, programas integrados, nitidez en sus pantallas, entre otros.La idea es considerar lo que buscas en realidad y no perder el tiempo con algo menos que eso.3.Aunque creas que una pantalla es solo para visualizar las imágenes y sólo eso, pues estas equivocado, de la resolución de la pantalla va a depender la calidad de la imagen, es por ello que es importante saber de ellas y lo que ofrecen. Entre las más famosas actualmente tenemos la LED, OLED, Nanocell y QLED.son las pantallas que se encuentran en los televisores de bajo costo.Su iluminación se emite desde el borde de la pantalla. Son las más habituales y las que consigues rápidamente en el mercado.: son una tecnología más avanzada, posee una iluminación trasera combinada con una serie de filtros impregnados con cristales nanométricos, cuya finalidad es ofrecer colores más vivos en pantallas mucho más brillantes.: son pantallas con una tecnología distinta a las anteriores, ésta no trabaja con iluminación adicional, sino que cada píxel se enciende o apaga de forma independiente como si fueran diminutas bombillas dispuestas una junto a la otra, eliminado así la contaminación lumínica.4.Aunque no lo creamos en la actualidad no sólo los ordenadores y nuestros Smartphone contienen procesadores.La tecnología ha avanzado a tal punto que en nuestro televisor debemos tomar en cuenta el procesador que posee el cual en consecuencia nos dará el escalado de la imagen a 4K desde fuentes en HD o Full HD.Aunque aun no lo creas también poseen sistema operativo que hacen de tu televisor más parecido a un ordenador.Este se encarga de poner a tu disposición los programas necesarios para tu disfrute como lo son la amplia disponibilidad de las Apps de Netflix, Amazon, entre otras más que hacen una buena experiencia en su uso.5.Existen muchos modelos que te ofrecen la conectividad inalámbrica, ya sea vía Bluetooth, redes WIFI 5, que facilitarán la instalación de juegos, auriculares, teclados, entre otros.Si vas a tener televisores de máxima tecnología entonces date el gusto e invierte en uno que se adapte a tus expectativas y mientras más grande mejor.Es la mejor opción en el presente, pero si no es así puedes optar por una pantalla LED de excelente calidad.Generalmente suelen bajarle un poco los precios luego del primer lanzamiento al mercado.Como ya sabemos elegir un televisor no debe ser tomado a la ligera es por ello que acá te dejamos algunos de los mejores en el mercado para que puedas comparar y elegir el que más se adapte a tus exigencias.Es unacon conexión a internet que la hace una Smart TV sensacional.Cuenta concon la cual puedes descargar o ver las series o contenido en streaming de manera rápida y sencilla.Cuenta con, listas para usarseCuenta con unay una; así puedes conectar otros dispositivos.Cuentaque brinda imágenes en calidad Ultra HD 4K, garantizando la nitidez, color y cada detalle fino que no se detecta en pantallas convencionales.Cuenta con el sistema operativo VidaaU AI, que te permite hacer búsquedas intuitivas conforme usas tu pantalla, además de que es totalmente compatible con Google Assistant y Alexa.Conecta otros dispositivos en sus 3 entradas HDMI y 1 USB, además de que puedes obtener entretenimiento de calidad en sus apps precargadas. Además cuentas con gráficos magníficos al momento de jugar videojuegos.