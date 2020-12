¿Cómo elegir y cuidar una nochebuena?

Escuchar Nota

Ante la llegada de la temporada navideña a la Ciudad de México, cientos de familias adornan sus casas con la tradicional flor de nochebuena, que se distingue por su tonalidad roja y suave al tacto y que cada año ha sido parte de las fiestas decembrinas.¿Quieres comprar una nochebuena, pero no sabes cuál elegir? El productor de plantas, Efrén Cabello, detalló a MILENIO cómo elegir la mejor, basándose en las siguientes características físicas:- La planta no debe llevar plaga: Hay veces que la planta tiene una mancha blanca debajo de la hoja, lo que significa que tiene plaga, por lo que no se debe adquirir.- Se debe voltear la flor para constatar que la raíz esté blanca o café, color que indica que se encuentra bien y se puede comprar.- Si la raíz de la nochebuena se encuentra totalmente negra, no se debe comprar “porque si está negra, pues ya se va a morir esa plantita, debe de estar rojita, bonita”. - Debe de estar redondita y parejita de arriba, “como si estuviera planchada”.- Debe de estar redondita y parejita de arriba, “como si estuviera planchada”.- Si la planta se ve desmayada, con los pétalos agachados, quiere decir que está sufriendo estrés, y morirá pronto, por lo que no es recomendable adquirirla.Al mismo tiempo, el productor del pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, relató que después de la compra de la planta, las personas deberán realizar distintos cuidados a ella, con el objetivo de que pueda vivir hasta mediados del mes de marzo.- El riego debe de ser diario, en la maceta y no en la flor “le pueden poner un litro de agua, pero no se va a tomar el litro, ella nada más toma lo que necesita y lo demás lo destila por los hoyitos”.- No se debe regar en las hojas de las plantas, porque “si le cae el agua a la flor empieza a pudrirse y empieza a morir, la flor se cae, pues se empiezan a caer las hojas”.- La flor puede estar dentro de casa, pero hay que sacarla de vez en cuando a que le pegue aire y luz suavemente.Además, indicó que muchas plantas que se venden en la capital vienen de otros estados del país, las cuales aseguró, son muy bonitas, pero mueren pronto, por lo que invitó a la ciudadanía a comprar las nochebuenas que se producen en la Ciudad de México, ya que estas ya están acostumbradas al clima citadino.“Si viene la planta de clima caliente, como de Michoacán, de Morelos, sufren el estrés al clima frío de la Ciudad de México, entonces esas hojitas se caen y lo que les digo, les dura dos, tres semanas y se va a morir esa plantita porque sufre el estrés”, dijo el productor.“A veces la raíz viene lastimada y aquí se acaba de morir, yo les recomiendo que consuman lo local, que ya son plantas aclimatadas, adaptadas al ambiente y que a lo mejor nos cuestan un poquito más trabajo sacarlas aquí, menos bonitas pero muy aguantadoras”, añadió.Destacó que con los cuidados mencionados anteriormente, las flores de nochebuena citadinas, pueden extender su periodo de vida hasta mediados del mes de marzo.“Las que producimos aquí nos pueden llegar a aguantar hasta el mes de marzo, con los cuidados que ya les dije, son de sombra o sacarla al sol de vez en cuando, pero el sol suave de la mañana o al de la tarde, o que le entre luz y el riego es abajo”, reiteró.Finalmente, Efrén Cabello invitó a los habitantes de la capital a comprar sus nochebuenas en el mercado de plantas del pueblo de San Luis Tlaxialtemalco (Acuexcomatl), ubicado en la calle Guadalupe I. Ramírez, de la alcaldía Xochimilco.Con información de Milenio