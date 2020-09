Cómo es la dieta que hizo Adele para adelgazar y bajar 50 kilos

Escuchar Nota

Pero, ¿en qué consiste esta dieta? ¿Puede perjudicarnos? ¿Qué alimentos se deben comer? Aquí te aclaramos todas las dudas.Losse conocen con el término Sirtfood.De acuerdo a los expertos,y que generalmente causan problemas de salud.En este sentido, las sirtuinas, según reseña el periódico El Clarín , sonPara obtener beneficios para nuestra salud, debemos prestar atención a la dieta en sí. No se trata solo de mezclar alimentos, también debemosLa dieta de las sirtuinasy se divide en dos fases o etapas.La primera fase. Los primeros tres días se deben consumirpreparados con col rizada, rúcula, perejil, apio, manzana verde, jugo de limón y tsumando mil calorías por día.Luego, el resto de la semana. Se pueden incluir carnes magras, aceite de oliva, nueces y variedad de frutas y verduras, así como trigo sarraceno y pan integral.Y se deben consumir de una a tres tazas de té verde preparado tipo matcha, por día.Ya no se cuentan calorías. Es la etapa de mantenimiento.Una buena rutina de ejercicios será suficiente para mantenernos en forma.Luego de las 3 semanas, debemos cuidar nuestra alimentación y evitar comer en exceso y eliminar aquellos alimentos que puedan hacernos ganar más peso, como la comida chatarra.Entre los alimentos recomendados están: el perejil, el kale, aceite de oliva, radicheta, trigo sarraceno, cacao, alcaparras, té verde, café, soja, cúrcuma, vino tinto, nuez, cebolla colorada y frutillas. Claro, no son los únicos.También están las uvas, manzanas y moras. Así, un buen desayuno consistiría en una combinación de estos alimentos.