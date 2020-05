¿Cómo es que Facebook adivina lo que quieres comprar?

Escuchar Nota

Así es como Facebook obtiene tus datos

A todos nos ha pasado, tienes en mente adquirir cierto artículo y de pronto, al navegar en Facebook, notas que la red social está tapizada de anuncios y contenido relacionados con el producto que tienes en mente.Como intuyes, no se trata de una casualidad. En De10.mx te contamos cómo es que Facebook hace para “leer tu mente” y saber si planeas comprar algo.En 2019, Facebook lanzó una función llamada “Rastreador de actividad fuera de Facebook”. En esta herramienta se reúnen las páginas, aplicaciones y tiendas que el usuario ha visitado, aun si estaba fuera de Facebook en el momento en el que ingresó en ellas.Parece increíble, pero esta nueva función de hecho fue un esfuerzo de transparencia por parte de Facebook, que se vio forzado a incluirla luego del escándalo de Cambridge Analytica, donde se filtraron miles de datos de sus usuarios.Resulta que Facebook ya reunía esa información del usuario, gracias a sus alianzas con aplicaciones y sitios de terceros. La diferencia es que hasta ahora, el usuario no tenía ningún control sobre estos datos recopilados por la red social.Facebook usaba esta información, entre otras cosas, para sugerirte publicidad personalizada, ya que sabía lo que habías estado buscando en la red.Si quieres desactivar la función de rastreo de Facebook, para que no tenga acceso a tu actividad online fuera de la app, sigue los pasos a continuación:1. Con tu sesión iniciada en Facebook, haz clic en este enlace 2. Hay dos opciones que puedes desactivar para que Facebook no pueda usar ciertos datos de tu actividad:Anuncios basados en tu actividad en los productos de las empresas de Facebook que ves en otros lugares“Cuando te mostramos anuncios fuera de los productos de las empresas de Facebook, como en los sitios web, las apps y los dispositivos en los que se usan nuestros servicios publicitarios, usamos datos sobre tu actividad en estos productos para que te resulten más relevantes”."Para mostrarte anuncios que te resulten más relevantes, usamos los datos que los anunciantes y otros socios nos proporcionan sobre tu actividad fuera de los productos de las empresas de Facebook."3. Elimina los permisos según tus preferencias.Con información de Bussiness Inisder