¿Cómo escanear un código QR? aquí te decimos

Escuchar Nota

México.- Recientemente se hizo el anuncio de que a partir del lunes 23 de noviembre el acceso a los negocios será con un código QR, esto debido a la nueva estrategia que adopta el Gobierno de la Ciudad de México para rastrear a las personas positivas de Covid-19 y así evitar que se propaguen más contagios.



El gobierno puntualizó que todos los negocios que están abiertos deberán escanear el código QR de sus clientes, para rastrear personas enfermas o que estuvieron en contacto con casos positivos. Así que si no sabes cómo escanearlo, aquí te damos el paso a paso.



¿Cómo escanear un código QR en Android?



Debes saber que para que puedas escanear un código QR necesitas tener un smartphone o un teléfono inteligente.



Estos son los pasos:



1. Abre la cámara de tu teléfono o tablet Android y apunta hacia el código QR que te indicarán en la entrada del negocio.



2. Automáticamente la cámara lo identificará, una vez que pase esto, podrás seleccionar la liga a la que te enviará, y listo, eso es todo.



¿Cómo escanear un código QR en iOS?



1. Igual que en Android, en tu iPhone o iPad abre la app de cámara del dispositivo y apunta al código QR.



2. Tu móvil identificará de inmediato el código, solamente tienes que apretar, una vez que lo reconozca, para acceder al sitio al que te llevará.



Qué hacer si no tengo un teléfono inteligente para escanear un código QR

Si no cuentas con un smartphone y necesitas el QR para poder entrar a un negocio, solamente tienes que mandar un SMS al 51515, para que se genere el registro.



¿Qué es un código QR?



Se trata de un código de barras bidimensional cuadrada que puede almacenar datos codificados, y estos datos, la mayoría de las veces, corresponden a un enlace de un sitio web.



Con los códigos QR se pueden ver cartas de restaurantes, revistas, periódicos, carteles, folletos.



Ahora ya sabes cómo acceder a un código QR y es mejor que lo hagas tú mismo para que nadie tenga acceso a tu teléfono e información; tampoco te dejes sorprender si te dicen que tienes que dar más datos porque podrían robarlos y hacer mal uso de ellos.