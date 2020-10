Cómo escoger un auto para Uber

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Es un hecho que los servicios de transporte compartido como Uber, DiDi, Beat, entre otros, vinieron a cambiar la movilidad en todo el mundo y no solo eso, la manera en que las personas deciden comprar un auto. Estas compañías nacieron pensando en que las personas, ya con autos, las utilizarían como un ingreso extra o una forma de reducir gastos.



No obstante, conforme avanzan los años la gente ha encontrado un nicho de negocio en estas aplicaciones y compra autos con el simple propósito de hacerlos un taxi privado. Si ésta es tu situación aquí te damos algunos consejos para escoger un coche para trabajarlo en cualquier aplicación de viajes compartidos.



-Compra un auto usado: Si el principal objetivo es usar la unidad como un medio de ingresos principal no es buena idea sacar un auto de agencia, al final los ingresos no alcanzarán para cubrir los gastos. Basta con acercarse a las políticas de cada empresa, ver sus requisitos y hacerse de un coche que alcance a cumplirlos. Al final este no será un auto de diario, solo será para trabajo.



- Investiga el rango de ganancia. Antes de avanzar en la compra de un auto vale la pena revisar cuánto están ganando los conductores en la zona donde pretendes trabajar el auto (cada aplicación tiene sus tarifas).



Vale la pena hacer un promedio de cuanto están ganando por tiempo o por distancia a partir del precio de sus servicios, solo basta con entrar a la aplicación y programar viajes a diferentes lugares para revisar la tarifa. Una vez visto el aproximado quitar la cantidad que cobran las apps a sus conductores.



Ya con un aproximado de ganancia podrás escoger algún auto que no exija más dinero del que estés recibiendo.



- Escoge un servicio que quieras ofrecer. Estas aplicaciones tienen diferentes rangos, desde los básicos hasta servicios SUV o de lujo. Evidentemente, unos son más costosos que otros para los usuarios pero esto no siempre significa que la ganancia será superior, basta con ver la cantidad de demanda que tiene cada uno



El servicio básico es el más común, en este siempre vemos subcompactos de cuatro puertas o sedanes, estos tienen las tarifas de ganancia más bajas pero son los más utilizados por los usuarios. Estos requieren trabajarse más y por más tiempo para obtener ganancias reales.



Los servicios premium tienen mejor ganancia para los conductores pero no por esto son la mejor opción pues no tienen una gran demanda y las compañías no se esfuerzan por hacerlos populares. Si escoges un auto de este tipo es porque estás seguro que lo manejarás en una zona donde hay gran demanda para ellos.



-Considera las minivan. Estas pueden servir para dar servicio para usuarios básicos o de clientes que buscan más espacio para carga o pasajeros en algunas aplicaciones se llama XL. Estos autos pueden obtener la ganancias similares a los de rango bajo e incluso superior a ellos. Pues tienen más demanda que los premium, especialmente en centrales de trenes, camiones o aeropuertos.