Cómo evitar el coronavirus, ¡aquí te decimos!

Actualmente no hay vacuna para acabar con la infección por. Sin embargo, la mejor manera de hacerlo es evitar la exposición a este virus, prevenirlo.El origen del brote, cuyos primeros casos se detectaron en diciembre, se encuentra en un mercado de marisco y pescado de la ciudad china deEl nombre del nuevo virus es 2019-nCoV o neumonía de Wuhan. Además, se sabe que tiene un genoma diferente al de otros coronavirus, es nuevo dentro de la familia y no se conocía.Además del(2019-nCoV), existen otros tipos de coronavirus humanos: el del resfriado común, el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo grave (SARS).Losrecomiendan las siguientes acciones diarias para ayudar a prevenir la propagación de virus respiratorios:Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, usa un desinfectante para manos a base de alcohol.Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.Evita el contacto cercano con personas enfermas.Quédate en casa cuando estés enfermo.Cubre tu tos o estornudos con la parte interior de tu codo, o estornuda en un pañuelo desechable, luego tíralo a la basura.Si tiene síntomas similares al resfriado, puede ayudar a proteger a los demás haciendo lo siguiente1.- Quédese en casa mientras está enfermo2.- Evite el contacto cercano con otros3.- Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude, luego tire el pañuelo a la basura y lávese las manos4.- Limpie y desinfecte objetos y superficies1.- Evitar los viajes no esenciales a Hubei, incluida la capital de la provincia, Wuhan.2.- Evitar el contacto con personas enfermas.3.- Los adultos mayores y los viajeros con problemas de salud subyacentes pueden estar en riesgo de sufrir una enfermedad más grave.4.- Evite los animales (vivos o muertos), los mercados de animales y los productos que provienen de animales (como la carne cruda).5.- Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Use un desinfectante para manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.6.- Si viajó a China recientemente y se siente enfermo con fiebre o tos o tiene dificultad para respirar, debe:7.- Buscar atención médica de inmediato. Antes de ir al consultorio de un médico o a la sala de emergencias, llame con anticipación e infórmeles sobre sus viajes y síntomas recientes.8.- Evite el contacto con otros.9.- No viaje mientras está enfermo.10.- Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o la manga (no las manos) al toser o estornudar.