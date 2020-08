¿Cómo evitar que el cubrebocas te genere demasiado Calor? Aquí unos consejos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El cubrebocas es ya una prenda necesaria para el día a día, así que no salgas de casa sin ella.



Gracias a esta mascarilla es que se puede reducir el riesgo de contagios por Covid-19, por eso es importante que la uses cada que tengas que ausentarte de tu hogar.



Seguramente ya cuentas con varios modelos y colores.



Sin embargo hay un problema que suele aquejarnos a todos, y es que su uso, principalmente en días soleados, nos causa mucho calor.



Por tal motivo, te vamos a dar algunos tips para reducir esta sensación



Usa loción hidratante



Antes de comenzar a maquillarte, la Clínica Mayo recomienda aplicar un poco de loción hidratante (sobre todo si tu piel es sensible). Hazlo después de haberte lavado y secado el rostro. Ponte la loción o crema dos veces para dejar una capa gruesa. Luego procede a maquillarte o colocarte tu cubrebocas para salir de casa.



Refréscate



Antes de ir a trabajar puedes aplicarte un poco de agua de rosas o agua micelar sobre tu maquillaje (y así evitar arruinarlo). Esto ayudará a que no te dé calor tan rápido.



Mantén tu cuerpo hidratado



Toma mucha agua, esté buen hábito ayuda a regular la temperatura corporal, así que si tu cuerpo está recibiendo la hidratación correcta será más fácil para él combatir el calor.



Usa colores claros



Si ya tienes toda una colección de cubrebocas caseros, entonces, en los días más calurosos opta por los tonos claros, recuerda que los colores oscuros absorben más las altas temperaturas.