Cómo evitar que el frío afecte tu celular

En época de invierno, el clima frío es un gran enemigo de los teléfonos celulares. Así como el calor genera daños en la batería de estos y otros dispositivos móviles, las bajas temperaturas y más el frío extremo resultan también perjudiciales para el funcionamiento general de los smartphones.Cell Phone Repair, compañía especializada en reparar teléfonos móviles, explica que la razón por la cual el frío y los smartphones no se llevan bien es debido a que la mayoría de los teléfonos inteligentes modernos funcionan con baterías de iones de litio, las cuales, cuando se exponen a temperaturas frías, tienen en su interior reacciones químicas que ralentizan o detienen por completo la pila.Como resultado, señala el portal de Cell Phone Repair,Por lo tanto, se acorta la duración de la carga, en última instancia, se apaga el dispositivo móvil.Además de la batería, otro de los elementos que pueden presentar dificultades en un ambiente de frío extremo son las pantallas. Con las bajas temperaturas puede suceder que las funciones táctiles no reaccionen normalmente. Sin embargo, ésto no debe ser motivo de preocupación, pues es un efecto reversible una vez que el dispositivo móvil entra en calor, indica el blog Hola Telcel.El portal web de la marca establece que las condiciones de temperatura alta o baja pueden provocar un cambio de comportamiento en el dispositivo para regular su propia temperatura.La empresa estadounidense agrega que el uso de un dispositivo iOS en condiciones de frío extremo que sobrepasen su rango de funcionamiento puede reducir temporalmente la duración de la batería y hacer que el dispositivo se apague. No obstante, la duración de la batería vuelve a ser normal cuando el móvil vuelve a una temperatura ambiente más alta.Por su parte,,pero sí recomienda evitar exponer el dispositivo y la batería a temperaturas muy altas o muy bajas. La compañía de Corea del Sur explica que las temperaturas extremas pueden dañar el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración del dispositivo y de la pila.Popular Mechanics y Environ Laboratories, una instalación de pruebas ambientales en Minneapolis, pusieron a prueba seis teléfonos móviles, los cuales durante un periodo determinado fueron expuestos a temperaturas bajo cero.En el reporte, los especialistas agregan que la pantalla de un celular se convirtió en un bloque azul ilegible, mientras que barras extrañas contaminaron la pantalla de otro dispositivo.El resultado final del experimento arrojó que los dispositivos se descargaban rápidamente y presentaban fallas en las pantallas al estar expuestos a temperaturas bajo cero. No obstante, al regresar a temperatura ambiente y tras conectarse a cargar funcionaron con normalidad.Poner el teléfono celular en el bolso o dentro de la cartera ayuda a protegerlo de las inclemencias del tiempo. Lo recomendado por Cell Phone Repair es mantener el dispositivo en el bolsillo del pantalón o abrigo, puesEn caso de recibir una llamada telefónica, lo recomendable es, de esta manera el móvil se mantiene guardado y no se expone a la temperatura bajo cero, sostiene Hola Telcel.Apagar el celular hará que la batería no se desgaste con facilidad. Además, conectar la batería al cargador en el clima helado es perjudicial, los especialistas señalan que sólo se debe cargar el teléfono inteligente cuando este haya alcanzado su temperatura normal nuevamente.Contar con una buena funda es imprescindible para un teléfono móvil, pero en un clima frío tiene una mayor importancia. La funda creará una barrera entre el dispositivo y los elementos externos, en este caso una funda resistente al agua ayudará en caso de que el smartphone sufra una caída en hielo o agua, menciona el portal Tech Buzz.