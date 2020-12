Cómo explica la ciencia que haya canciones que no olvidamos jamás

Escuchar Nota

"Antes de que las narrativas pudieran estar escritas o ser parte de un texto, fueron recitadas o cantadas", señala el profesor de psicología de la Universidad de Duke David C. Rubin en su libro "Memoria en la tradición oral".

"La música tiene la doble capacidad de crear recuerdos y recuperar recuerdos dentro del cerebro humano", le cuenta a la BBC Mundo Lucía Amoruso, psicóloga e investigadora de la Universidad de Buenos Aires que investiga aspectos del comportamiento y la música.



"Y cuando las personas sufren de demencia senil o de alzhéimer, en muchos casos la música es la única llave que les queda para abrir esos recuerdos", agrega.

"En la prehistoria, las madres tenían que dejar a sus bebés a intervalos regulares para tener las manos libres para otras actividades, y usaban una forma temprana de hablar como bebés, o 'modo maternal', para tranquilizarlos", explica Dean Falk, antropóloga de la Universidad de Florida en su libro "Cómo los humanos lograron sus palabras".

"Varios análisis han señalado que el cerebro de los bebés tiene una capacidad para responder a la melodía mucho antes de que se pueda establecer una comunicación mediante la palabra", señala Amoruso.



"La música, de alguna manera, en este caso nos sirve para crear nuestro primer vínculo social, que es con nuestros padres. Y después eso se replicará en nuestros otros vínculos sociales en el futuro y por supuesto, con la música", señala.

"Lo primero que se produce en el cerebro cuando escuchamos música es que nuestro centro de placer se activa y libera dopamina, que es básicamente un neurotransmisor que nos hace felices", le explica a BBC Mundo Robert Zatorre, músico, psicólogo y fundador del laboratorio de investigación Brain, Music and Sound (cerebro, música y sonido), en Canadá.

"Sin embargo, aunque pareciera que simplemente la música nos da placer y la guardamos en nuestra memoria, lo cierto es que ocurren muchas cosas más en nuestra cabeza", señala Zatorre.

"Y otro proceso que ocurre es que el cerebro debe separar la música del ruido exterior. Ese proceso también es bastante complejo, porque debemos poner en marcha varios procesos cognitivos", explica Zatorre.

"Hay varios sistemas de memoria: la episódica, la temporal, la semántica, la de corto plazo, la de largo plazo", enumera Amoruso.

"Un viaje, un momento, hacen parte de la memoria episódica, pero resulta que la canción es interpretada por un artista que conocemos bien, del que sabemos sus rasgos, su historia… Entonces, también se activa la memoria semántica", señala la especialista.



"Para almacenarse en nuestro cerebro, la música se apoya en todos estos sistemas de memoria", agrega.

"Y no solo por un breve lapso. Por ejemplo, un tema que nos marcó cuando teníamos 15 años, podemos escucharlo muchas veces durante el resto de nuestras vidas. Eso termina grabado en nuestra memoria de una forma excepcional", explica Zatorre.



"Algo que no pasa de la misma manera con otras cosas que nos dan placer: comer nuestra comida favorita o visitar nuestro lugar favorito", añade.

"Lo que muestran los resultados de este estudio es que las reacciones en el cerebro que permitían anticipar ese error se debían enteramente a la experiencia que tenía la persona que había escuchado y bailado tango por muchos años", explica.

"Es algo que todavía no podemos responder de manera concluyente. Lo que sí podríamos afirmar es que la música es la llave de entrada a muchos recuerdos que se encuentran todavía alojados en nuestra memoria, a pesar de que suframos una enfermedad degenerativa", explica Amoruso.

"No se puede decir con certeza que la música sea lo último que olvidamos. Muchos pacientes con alzhéimer no reaccionan a los tratamientos con música", señala Zatorre.

"El vínculo con la música y la memoria tiene un alto grado emocional. Muchos de estos pacientes acceden a esos recuerdos gracias a la música. De hecho, es a veces el último recurso para acceder a esos recuerdos", anota Amoruso.

"Muchos de los pacientes que he atendido me han confesado que ni el sexo, ni la comida, ni el licor han sido de gran ayuda para lidiar con el encierro y las circunstancias a las que nos ha llevado a vivir la pandemia", señala Zatorre.



"La mayoría indica que la música ha sido su mejor aliado. Que esa ha sido una forma de soportar lo que está ocurriendo. Y estoy seguro que muchos recuerdos se han creado a partir de esa combinación", concluye.

