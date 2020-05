¿Cómo extender la señal de Wifi en mi casa?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tal vez te ha pasado que en ciertas zonas de tu casa falla la señal del wifi y por ello tienes que moverte de lugar para no perder la conexión o no comenzar a usar tus datos móviles.



¿Cómo solucionar este problema? Puedes hacerlo utilizando las conexiones de luz y sin la necesidad de los repetidores inalámbricos.



No necesitas más que un par de enchufes y una configuración sencilla.



Los PLC (que se traducirían como comunicadores de línea eléctrica) son adaptadores que usan el cableado eléctrico para extender el alcance de cualquier wifi y los puedes encontrar en distintas tiendas especializadas.



Su sistema se conforma de dos piezas: una que se conecta a una toma de corriente con un cable ethernet al módem. Y el otro se conecta a otra toma de corriente que se sincronizará de forma sencilla con el otro para establecer la conexión.



A diferencia de los repetidores inalámbricos, los datos se transmiten a través de la frecuencia de voltaje de los cables de la instalación.



Toma en cuenta que los dos métodos son efectivos, así que dependerá de tu elección.