Cómo fue el operativo para el parto de Meghan Markle

Finalmente, el deseo de Meghan Markle de tener a su bebé en casa no fue posible: la duquesa de Sussex tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital el domingo por la noche para el nacimiento de su hijo. El operativo, según varios medios británicos, estuvo a cargo de un equipo de seguridad de Scotland Yard, que trasladó a Markle para que diera a luz de la manera más secreta posible.Markle abandonó su residencia de Frogmore Cottage, donde estaba todo preparado para el parto, y fue llevada al reconocido Portland Hospital junto al príncipe Harry y un equipo de seguridad, que escoltó a la pareja real bajo el más absoluto hermetismo.El parto se produjo las 5.26 de la madrugada (hora británica) después de que Markle fuera llevada al centro médico, ubicado en Londres, destinado exclusivamente a la maternidad, y en el que han dado a luz desde Sarah Ferguson hasta Victoria Beckham.La noche de internación puede costar al paciente en torno a las 15.000 libras.Diversas fuentes afirmaron al tabloide Daily Mail que la duquesa permaneció allí durante toda la noche y que probablemente se le indujo el parto ya que llevaba más de una semana de retraso y a sus 37 años no era recomendable esperar más.Tras el parto, que presenció Harry como la madre de la duquesa, Doria Ragland, Markle y su bebé regresaron con la misma discreción a Frogmore Cottage. Una vez instalados en su residencia, el príncipe compareció ante los medios de comunicación sin desvelar ningún detalle del operativo. En diálogo con la prensa, se mostró feliz por la llegada de su primer hijo y "orgulloso" de su esposa.En los próximos días revelará el nombre del niño y posará con él junto a Markle.El comunicado que se expuso en el mítico atril dorado del Palacio de Buckingham tan solo especificaba que el niño nació a las 5:26 horas del lunes y pesó 3,263 kilos. Ni nombres de médicos ni nada más. Todo un misterio.De momento, la pareja y su bebé se refugian en Frogmore Cottage, una casa de campo propiedad de Isabel II situada en Windsor, cuyos trabajos de renovación costaron 3 millones de libras.Los duques de Sussex, que contrajeron matrimonio el pasado 19 de mayo en una fastuosa boda en el castillo de Windsor, anunciaron el 10 de abril su expreso deseo de mantener todo lo relacionado con el nacimiento del bebé en la más estricta intimidad.El duque y la duquesa de Sussex han sido ferozmente protectores de su privacidad desde los primeros días de su noviazgo, y el nacimiento de su primer hijo no fue diferente.Evitaron el Ala Lindo del Hospital St. Mary,, donde dio a luz la duquesa de Cambridge, y se negaron a una sesión de fotos inmediatamente después del nacimiento, a diferencia de William y Kate, quienes orgullosamente posaron para fotos en los escalones del hospital con sus tres hijos.Además, la pareja usó su nueva cuenta de Instagram para anunciar la feliz noticia, y dejaron de lado los nombres de los médicos que entregaron al bebé en el tradicional anuncio de caballete cuando finalmente apareció fuera del Palacio de Buckingham, casi 12 horas después. el nacimiento.