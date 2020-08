¿Cómo funcionan los préstamos exprés y por qué debes tener cuidado?

Escuchar Nota

Si necesitas dinero y te dicen que tienen un crédito exprés ‘rápido’ y ‘barato’, deberías desconfiar.Durante los periodos de crisis, muchas personas recurren a préstamos con distintas entidades financieras para sacar adelante sus gastos más urgentes. Sobre todo aquellas que perdieron su empleo o que están pasando por algún contratiempo. Por esta razón, es importante que si se solicita un crédito sea con instituciones registradas y con autorización que corresponda.Para prevenir que se presenten fraudes de particulares que ofrecen al público créditos inmediatos o exprés, y ‘baratos’, la Condusef emitió una alerta sobre presuntas empresas que estarían suplantando la identidad de 13 instituciones financieras debidamente establecidas.Hay defraudadores que se anuncian en redes sociales, páginas de internet falsas con el nombre de las instituciones reales o se anuncian en periódicos y hasta en publicidad en el transporte público como el Metro. Como parte de su forma de operar, ofrecen supuestos créditos pero piden dinero a sus víctimas antes de otorgar el crédito, bajo el concepto de comisiones por apertura y fianza.Según la Condusef, algunas personas han llegado a pagar hasta cien mil pesos, y tienen que recurrir a presentar su denuncia ante el Ministerio Público. Por ello, es indispensable que sepas identificar estos fraudes antes de que llegue a ocurrirte.Usan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa, logotipos, de las entidades financieras reales.Incluso pueden tener documentos, contratos, publicidad, páginas de Internet, con estos datos. Esto se debe a que buscan hacer más creíble su fraude.Ofrecen préstamos rápidos y con requisitos mínimos. Sin embargo, el requisito principal es que hagas un depósito o les entregues efectivo para ‘echar a andar’ el crédito.Te dirán que el dinero es para gastos de apertura, y en general te piden el 10% del total que te van a otorgar.Si la persona cae en el fraude y entrega el dinero, para cuando se da cuenta que no le han aprobado el crédito ya es muy tarde, en la mayoría de los casos no logra localizar a quien le hizo el trámite o cuando se dirige a la oficina de la institución real, se enteran que nunca trabajó ahí.Los depósitos que solicitan son tanto en cuentas de banco como en tiendas de conveniencia.La víctima no verificó que el nombre de la ‘empresa’ estuviera registrado ante la Condusef, en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres).Ante esta situación, la Confusef alertó sobre la suplantación del nombre de 13 entidades de crédito formalmente establecidas por parte de empresas de crédito exprés ficticias en las últimas semanas.(SIPRES), mismas que informaron del uso fraudulento y suplantación de su nombre comercial e incluso algunos de sus datos fiscales o administrativos, con los cuales defraudan a personas que buscan obtener un crédito “rápido” y “barato”.