Cómo hacer para aclarar cargos no reconocidos en tu tarjeta

Si notaste que tu tarjeta de crédito o débito tiene cargos por compras de Amazon, Uber, o cualquier comercio, que tú no hayas realizado, te decimos cómo debes actuar para poder resolverlo y recuperar tu dinero.De acuerdo con la comparadora financiera Coru.com, estos son los pasos que debes seguir, ya sea que se trate de cuentas de Citibanamex, Santander, BBVA, HSBC, o cualquier banco:Antes de hacer una reclamación, investiga de qué compra se trata. Puedes llamar al local y averiguar si es del comercio donde pagaste, o bien, puedes pedir al banco que te aclare el nombre completo del comercio que hace el cargo.Recuerda que en ocasiones los comercios tienen su nombre fiscal dentro de sus datos bancarios, el cual puede ser distinto al nombre comercial. Por ejemplo, si compraste en latiendita.mx, puede ser que el cargo aparezca a nombre de: Tienda electrónica pequeña S.A. de C.V.Si ya estás seguro de que no realizaste la compra, no dejes pasar más tiempo. Llama de inmediato al banco para aclarar la situación. Los números para reportar cargos no reconocidos vienen detrás del plástico o en la app de tu banco.Si los cargos fueron realizados hace poco tiempo, pide que bloqueen tu tarjeta para evitar más cargos.Solicita un reembolso o aclaraciónPresenta una aclaración al banco para que el cargo sea investigado y reembolsado a tu cuenta. Esto toma al menos una semana hábil, ya que el banco necesita solicitar al lugar las pruebas de los pagos y otros aspectos para determinar si el cargo fue hecho por otra persona o no.De fallar a tu favor, el cargo será reembolsado a tu cuenta y tendrás de regreso tu dinero.Más de la mitad de las quejas contra los bancos corresponden a cargos no reconocidos por montos menores a 10 mil pesos en tarjetas de crédito,de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef),“Cuando acostumbras pagar todo con tu tarjeta, ya sea de crédito o débito, estás más vulnerable a omitir los cargos no reconocidos porque es fácil perder el control de gastos y puedes ser víctima de pequeños robos o descuidos que te cuesten dinero”, explica Sebastián Medrano, director de Coru.com