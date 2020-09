¿Cómo hacer para que mi casa luzca mejor?

Escuchar Nota

"Tienes que tener mucho cuidado al instalarlo, porque como se ponen en las azoteas necesitas ponerlo sobre una base para elevarlo. Que no quede al ras de la superficie de la losa y quede protegido de los escurrimientos de la lluvia", explica.

Es probable que al elegir acabados u ornamentación para tu hogar te enfoques en muros y pisos.Sin embargo, el techo de tu vivienda también es un espacio al que le puedes sacar provecho para que el interior luzca aún mejor.Es posible imitar acabados naturales como lausando sólo pintura, de acuerdo con Carlos Álvarez.El pintor muralista deexplica que la superficie debe estar sin imperfecciones.Para esto hay que poner atención en que la losa esté bien impermeabilizada y no haya problemas de humedad o goteras.El proceso consiste en aplicar un color base y agregar un sellador deTambién es posible hacer murales o imágenes especiales.Álvarez sugiere que se contrate a un pintor muralista con experiencia y conocimientos artísticos para que se pueda lograr el resultado deseado.Los domos o tragaluces por lo general se usan para permitir la entrada de luz y hasta ventilación en zonas que no tienen muros al exterior, diceLa arquitecta señala que algunas áreas sugeridas para aplicar los domos son escaleras, corredores o zonas centrales para dar iluminación al resto de las habitaciones.Comenta que existen algunos domos que ya vienen con un kit de instalación y esos necesitan una base más pequeña."Lo mejor es que pongas el domo encima con volados alrededor para que no se meta el agua", dice Toscano.Puedes agregar una moldura al centro del techo y resaltar algún candelabro o sistema de iluminación.De acuerdo con Mauricio Marroquín, de Dissa Prefabricados de Concreto, debes comenzar porDespués eliges entre distintos diseños de molduras y pides que se haga el diseño con la pieza que más te guste.Marroquín explica que hay molduras que están elaboradas con concreto celular por su durabilidad.El proceso para aplicar es simple, ya que sólo se prepara el techo, se usa un pegamento especial y se colocan las piezas."Es mejor que el zarpeado sea con concreto y ya después aplicar la pintura", dice Marroquín.