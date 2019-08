El internet se ha convertido en la herramienta más importante de nuestras vidas, ya que nos permite leer las noticias más importantes, ver videos en YouTube o series en Netflix, hablar con nuestros amigos, jugar y mil cosas más.Sin embargo, a veces la red parece estar más lenta de lo normal y no podemos hacer las actividades que tanto nos gustan sin tener que esperar mucho tiempo a que cargue. Por eso, este día de Geek Tips te decimos cómo hacer que tu internet sea más rápido.Recuerda que entre más cerca estés al módem, mejor será la señal del WiFi. Si tu cuarto está en un extremo de la casa y el módem en el otro, es normal que la señal sea débil.Es por eso que los expertos recomiendan en colocarlo en un punto céntrico de tu hogar, en una posición elevada para que el internet llegue con mejor señal a todos los rincones de tu casa.Aleja tu módem de otros aparatos electrónicosLa mayoría de los aparatos electrónicos emiten señales que pueden interferir con el WiFi de tu módem. Es recomendable instalarlo en un punto que no se acerque demasiado a teléfonos inalámbricos, televisiones, hornos microondas, bocinas, entre otros.Si acostumbras abrir muchas pestañas en tu navegador favorito (Chrome, Firefox, Safari, etc), es probable que sientas que el internet va más lento. Esto se debe a que cada sitio que tengas abierto consume recursos y memoria que pueden ralentizar todo el sistema, dando la impresión que tu internet es el culpable. Por eso, procura minimizar el número de ventanas que abras mientras navegas.¿Es necesario que veas todo tu contenido en alta definición? Si la respuesta es "no", entonces desde YouTube podrás seleccionar el ícono de tuerca o de los tres puntos (si usas celular) dentro de un video y elegir una calidad más baja que cargará mucho más rápido. Netflix también te permite elegir la calidad desde la configuración de la cuenta.Si estás viendo videos en tu celular, Netflix en la tele y jugando en tu tablet, es muy probable que el internet vaya más lento, dale prioridad a las actividades que realmente quieres o necesitas hacer. Por otro lado, no olvides desactivar el WiFi de los dispositivos que no estás usando.