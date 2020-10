¿Cómo hacer una calaverita literaria en Día de Muertos?

Escuchar Nota

Las calaveritas literarias son parte de la tradición mexicana, especialmente durante la época de. Si siempre has querido escribir una calavera, pero no sabes cómo, a continuación te decimos paso a paso lo que debes hacer.Utilizadas sobre todo para satirizar a personajes célebres o políticos, así como para mostrar desaprobación o disgusto antes las autoridades, al idear y escribir estos versos es primordial el uso de la burla o ironíaEn su composición se r. En su mayoría, las calaveras suelen acompañarse de ilustraciones sobre el texto e imágenes que recuerden a la muerte.Generalmente se trata de un epigrama, es decir, “una composición poética breve que expresa un pensamiento principal festivo o satírico de forma ingeniosa”.El hilo conductor de la calaverita literaria tiene que ser un personaje o hecho político, social o cultural.Se debeDebe ser escrita en estrofas de cuatro versos denominadas cuartetas. Preferiblemente cuatro o cinco.Son composiciones con, que se produce entre dos o más versos distintos, cuando las sílabas de sus últimas letras coinciden a partir de la vocal acentuada.Deben ser de métrica constante, siendo la más usual la de los versos de ocho sílabas (octosílabos), los más usados en los versos populares y en las canciones mexicanas como los corridos.Como ejemplo de una calavera literaria magnífica, reproducimos aquí, con indicaciones silábicas y métricas, una creación de José Guadalupe Posada. Son cuartetas (cuatro versos) señaladas con número en cada estrofa para mayor claridad, y con indicaciones numéricas bajo los versos octosílabos (ocho silabas)Asimismo, se indica con letras cada verso de la primera estrofa (a,b,c,d). Como se ve, riman el verso 1 con el 3 y el 2 con el 4.La figura de la sinalefa se da cuando dos sílabas se funden sonoramente y equivalen a una; de igual forma, recordemos que los versos de ocho sílabas, cuando terminan en palabra aguda, deben llevar sólo 7 sílabas porque al oído suenan como si tuvieran ocho. Entonces, no es cuestión sólo de sumar con los dedos, sino también de utilizar el oído como base de la métrica.Con información de Milenio