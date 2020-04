¿Cómo hacer una fiesta de cumpleaños virtual ante contingencia por Covid-19?

Escuchar Nota

por el riesgo a un crecimiento en los casos de contagio. Si tu cumpleaños será durante la cuarentena, te daremos a conocer algunos consejos para que hagas de éste un acontecimiento increíble.Sin importar el resguardo voluntario en los hogares con la finalidad de evitar contagios del coronavirus, si tu cumpleaños será pronto pero la cuarentena no te permite crear una fiesta a lo grande como todos quisieran, la tecnología te ayudará a asegurar un evento único con tus seres queridos.Sin importar la distancia, el Internet puede ser tu mejor aliado ya que te permitirá que a través de tu celular puedas recibir las felicitaciones y los obsequios que mereces.Te recomendamos las siguientes opciones para que pases una fecha increíble sin tener que salir de casa.Utiliza apps como Zoom o Skype, las cuales te dejan hacer conferencias e intercambios de contenido desde cualquier dispositivo móvil, con ello aseguras que tus invitados puedan conectarse sin problema. Entre las funciones de las videollamadas de Zoom está la optimización de las transmisiones, con lo que podrás disfrutar de la compañía virtual de tus seres queridos.Para que todos tus seres queridos tengan en cuenta tu festejo, te recomendamos utilizar aplicaciones como PicsArt o Canva para realizar una invitación que tenga todos los detalles de tu fiesta, tales como hora de conexión, temática de tu evento, e incluso tu dirección para que te hagan llegar los obsequios que deseas.Esta sugerencia puede salvarlos al tener listos los dispositivos de donde se conectarán, y así podrán evitar inconvenientes a la hora del festejo.El sitio Insider US compartió algunas ideas creativas que puedes ver en la red de Tik Tok. Si eres fan de esta aplicación, utiliza los trucos que algunos tik tokers te enseñan para pasarla bien desde casa. Ten por seguro que te divertirás al jugar con tus amigos desde videollamadas, sin tener que estar exponiéndote a ti o a tus seres queridos. En esta divertida red social también podrás compartir tu pastel de cumpleaños hecho en casa.Si no eres tanto de fiestas, entonces puede organizar una tarde de películas con tus mejores amigos. Sólo tienen que descargar esta extensión y ponerse de acuerdo en la hora y día para ver juntos sus series favoritas en honor a tu cumple.Este consejo va para los invitados que no tienen ni idea de qué regalarle al cumpleañero, regala suscripciones a servicios como Netflix, Spotify o videojuegos, con esto los siguientes días el festejado podría divertirse con el mejor entretenimiento. Además, con este tipo de presente quedarás bien y no tendrás la necesidad de salir de casa.Aún siguen disponibles algunos servicios de entrega desde aplicaciones de tiendas departamentales, de autoservicio así como espacios de compra venta como Amazon. Puedes valerte de esto para darles opciones a tus invitados de hacerte llegar los regalos.