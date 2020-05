¿Cómo hacer videollamadas de hasta 50 personas en WhatsApp?

Escuchar Nota

>La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ya cuenta con el servicio de videollamadas desarrollado por Facebook, Messenger Rooms, capaz de establecer conexiones simultáneas con hasta 50 personas. Ahora los usuarios de WhatsApp disponen de acceso directo a esta herramienta —una respuesta a la creciente popularidad de la aplicación Zoom— que permite a los usuarios crear salas de videoconferencias.Para poder disfrutar de los chats multitudinarios, es necesario contar con una cuenta en Messenger Rooms de Facebook y tener instalada laAhí aparecerá una nueva opción bajo nombre de "Sala", y al clicar sobre ella, se abrirá una ventana que ofrecerá la posibildad de ser redirigido a Messenger Rooms y crear una sala virtual.Asimismo, el usuario puede ponerle nombre a la sala e indicar el tipo de encuentro que se realizará. Para hacerlo, hay que presionar sobre "Actividad de la sala" y elegir entre actividades y nombres ya predeterminados o crear uno de propio. De todos modos, se trata de una configuración opcional, y no hace falta especificar un nombre para comenzar a usar la sesión de Messenger Room.Para convocar a todas las personas que se desee, teniendo en cuenta que el máximo son 50, hay que compartir el enlace que se crea para el encuentro virtual. Los usuarios que reciban el 'link' a través del WhatsApp podrán acceder a la videollamada.. Para hacerlo, el creador deberá acceder a la opción de "Administrar sala" y presionar sobre "Finalizar sala".Por su parte,"La persona que creó la sala debe estar presente para que se pueda iniciar la llamada", explica la compañía, señalando que al activar la opción de compartir enlaces de la sala podrían unirse personas "a quienes no se haya invitado aunque no sean miembros del grupo".Asimismo, "los administradores pueden eliminar salas de grupo o no permitirlas", a la vez que "las páginas que sean miembro de un grupo no pueden crear salas ni unirse a ellas", concluye Facebook.