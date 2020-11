¿Cómo identificar una marca de cosméticos cruelty free?

Escuchar Nota

PETA acredita estas marcas ya que como ellos mismos indican en su sitio web: “Han firmado la declaración de fiabilidad de PETA o proporcionado una declaración constatando que ni ellos ni sus proveedores de ingredientes conducen, comisionan o pagan por pruebas en animales para ingredientes, fórmulas o productos terminados en ningún lugar del mundo”.



Aunque pueda parecer una moda, lo cierto es queActualmente cuando hablamos de maquillaje nos interesa que estos productos que han sido por años nuestros aliados de la belleza no sean probados en animales y afortunadamente hay señalamientos que nos ayudan a reconocer marcas que siguen perpetuando este tipo de prácticas.Detectar si un cosmético es libre de crueldad animal no es tan complicado y por eso el día de hoy tenemos para ti las formas más fáciles para identificar estos productos para que tu consumo sea consciente y no haya alguien lastimado en este proceso.Según la organización PETA (People for the Ethical Treatment Of Animals), asegura que miles de animales son "usados" para testar y crear productos de belleza. En muchos casos, causandoles severas afectaciones a su sistema nervioso que pueden provocarles incluso la muerte.Lo primero es detectarAdemás es importante saber que este símbolo puede cambiar según la marca,Identificar una marca que cumple con estos requisitos es fácil, ya que siempre podemos checar el listado de marcas que Peta tiene registrada como libres de crueldad animal, donde destacan E.L.F, Urban Decay, Too Faced, NYX, entre otras. Aquí encuentras todas las marcas que han firmado acuerdos de no usar animales en sus pruebas.Según la revista Forbes, la posición de México, aunque esta práctica no está del todo regulada,Este año, el Senado de la República puso en la mesa la iniciativa que prohíbe las pruebas cosméticas en animales, además de la fabricación, importación o comercialización de cosméticos que hayan sido probados en animales sin importar de dónde vengan estos productos.Aunque esta iniciativa se encuentra ya en la Cámara de Diputados, de aprobarse esta ley, México se convertiría en el segundo país de Latinoamérica en prohibir estas prácticas.