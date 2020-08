¿Cómo juntar créditos Infonavit y Fovissste?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Desde el 13 de agosto, los trabajadores que cotizan simultáneamente en el Infonavit y en el Fovissste pueden unir el crédito hipotecario que les otorga cada institución para adquirir un inmueble de mayor valor.



Este nuevo esquema de cofinanciamiento, llamado Fovissste-Infonavit Individual, beneficiará a profesionistas como médicos, enfermeras o maestros que trabajan tanto en el sector público como en el privado y, por lo tanto, cotizan en ambos sistemas de seguridad social, sin importar su ingreso salarial.



Primer paso



Para que un trabajador acceda a este financiamiento debe iniciar su trámite ante el Fovissste, debe estar activo y tener, mínimo, nueve bimestres de cotización.



Además, no debe estar en proceso de otorgamiento de pensión temporal, definitiva ni de retiro, ni presentar descuentos por pensión alimentaria que impidan amortizar el crédito. También es requisito que sea la primera vez que solicita un crédito hipotecario ante el Fovissste.



Si el empleado cumple con los requisitos, el Fondo le puede otorgar un crédito por, máximo, un millón 133 mil 712 pesos, dependiendo sus ingresos y el tiempo de cotización.



Infonavit



Una vez aprobado el crédito por parte del Fondo de Vivienda del ISSSTE, el trabajador deberá presentar ante el Infonavit la Carta de Autorización del Fovissste, así como contar con 116 puntos de precalificación que establecen los lineamientos de financiamiento del instituto.



Los puntos se calculan con base en la edad y salario del derechohabiente, el ahorro acumulado en su Subcuenta de Vivienda y los bimestres de cotización continua. El Infonavit puede otorgar un financiamiento hasta por un millón 846 mil 165 pesos.



Con ambos créditos, un trabajador podrá obtener un financiamiento hasta por 2 millones 979 mil 877 pesos. Por tratarse de un esquema de cofinanciamiento, cada institución será la responsable de la administración.



Para calificar en el Infonavit, el trabajador no debe estar en proceso de retiro y tiene que cotizar activamente en el instituto.



Parejas



Si una persona no cotiza en ambos sistemas de seguridad social, pero su pareja sí, también se pueden juntar los créditos.



Este esquema se llama Fovissste-Infonavit Conyugal y permite que parejas que coticen en distintos institutos sumen sus créditos para una vivienda.