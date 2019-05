Cómo la IA hará que el ser humano viva más de 100 años

El rápido avance de la Inteligencia Artificial parece traer buenas noticias, tanto para los inversionistas tanto para los médicos y pacientes, la esperanza de vida humana pasará 100 años gracias a ellos, según informe del Bank of America.Los desarrollos en inteligencia artificial, genética y medicina, un mercado que se espera que valga al menos $ 600 mil millones de USD para 2025, según uno de los principales bancos de inversión de Wall Street.Los analistas de Bank of America Merrill Lynch, Felix Tran y Haim Israel, creen que los secuenciadores del genoma como Illumina , las empresas de alta tecnología como Alphabet y las empresas de biotecnología como Novartis están en la cúspide de "lograr aumentos sin precedentes en la calidad y la duración de la vida humana. "Un informe del Bank of America que predice que las tecnologías que retrasan la muerte será una de las áreas de mayor inversión en la próxima década.Los avances en la exploración y edición del genoma humano, la inteligencia artificial y el tratamiento de enfermedades se encuentran entre las áreas destacadas en el informe.Según las estadísticas, "El conocimiento médico se duplicará cada 73 días para 2020, frente a cada 3.5 [años] en 2010", dijeron el Sr. Israel y el Sr. Tran a CBNC ."Los costos de secuenciación genómica han caído 99.999% desde 2003. Esto ha permitido que una nueva frontera en la medicina de precisión amplíe aún más la esperanza de vida, anunciando un" hombre de tecnología ": la tecnología se encuentra con la humanidad, la revolución", agregaron.Cinco principales áreas de desarrolloAmmortalidad: desarrollos que ayudarán a la humanidad a vivir vidas más largas y sanas.Genómica: esto incluye mapear, estudiar y editar el genoma humano.'Moonshot Medicines': Aquellas que ofrecen soluciones revolucionarias para el cuidado de la salud y enfermedades como la fibrosis quística y el Parkinson.Big Data y IA: El crecimiento de la inteligencia artificial combinada con millones de datos de salud y estadísticas ayudará a los investigadores a analizar la patología, o el estudio de las causas y efectos de las enfermedades.Alimentos futuros: que podrían ver tanto la adopción de técnicas de edición de genes por parte de la agricultura, como la promoción de estilos de vida más saludables.Otro mercado en crecimiento es el campo de la genómica, que se proyecta que se convertirá en una industria $ 41.000 millones para 2025 e incluye la investigación y edición del genoma humano.La genómica proporcionará la 'próxima generación de tecnología de edición de genes que ofrece avances potencialmente revolucionarios en la prevención y el tratamiento de enfermedades', dijeron los analistas.Las empresas actuales que trabajan en el área incluyen el fabricante de equipos de ciencias de la vida útil de $ 89.000 millones Danaher, el fabricante de instrumentos de laboratorio Agilent de $ 27.000 millones) y el secuenciador del genoma $ 46 mil millones Illumina.Este último, en particular, está desempeñando "un papel importante para ayudar a avanzar en la investigación de enfermedades, el desarrollo de fármacos y la creación de pruebas moleculares", escribieron Tran y el señor Israel.De manera similar, las compañías que ofrecen soluciones revolucionarias de atención médica para tratar enfermedades difíciles como el Alzheimer, la fibrosis quística y el Parkinson seguirán siendo oportunidades de inversión populares.Los nombres actuales en esta área de la llamada 'medicina contra la catástrofe' incluyen Sangamo Therapeutics, la compañía bio-farmacéutica Neurocrine Biosciences y Vertex Pharma.Sin embargo no está claro que esta tecnología pueda llegar a todos los sectores, si bien su popularización reduce los costos, veremos si estará al alcance de la mayoría de los bolsillos.