Cómo leer un mensaje privado en Instagram sin que sepan que lo hiciste

Hay ocasiones en que queremos leer un mensaje pero sin que la otra persona se entere que ya lo hicimos. A veces intentamos verlo desde la pantalla de inicio, pero no se ve todo, o simplemente nos quedamos con la curiosidad por un buen rato.Primero tienes ir al perfil de la otra persona.En la parte superior derecha te aparecerán tres puntitos. Dale click ahí.Luego seleccionarás la opción de ‘Restringir’.Ahora podrás meterte al mensaje que te envió y no le aparecerá el ‘visto’.Ya que lo hayas hecho regresarás al mismo lugar y quitarás la opción de ‘Restringir’. Y seguirá apareciendo como que no lo has leído.Es un truco muy sencillo que esperamos te sirva.Con información de Excélsior