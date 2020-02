¿Cómo levantar una denuncia en línea?

Escuchar Nota

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con un nuevo mecanismo en que el que, quienes lo requieran, podrán levantar una denuncia de manera ágil, rápida y sencilla, denominado Denuncia Digital.La dependencia destaca que los ciudadanos podrán realizar la denuncia de algún delito en sólo cuatro minutos y además, reportar la pérdida o extravío de algo o agendar una cita en el Ministerio Público.Abuso de confianzaDaño a la propiedad (únicamente en los casos en que el delito no derive de hechos de tránsito terrestre)FraudeRobo a lugar cerradoRobo en contra de transeúnteRobo de autoparteRobo de equipajeRobo de teléfono celularRobo cuando la víctima sea una persona mayor de 60 años de edad y/o con alguna discapacidad.Usurpación de identidadTener a la mano un documento de identificación oficial original como credencial para votar, cédula profesional o licencia de conducir.Contar con un correo electrónicoTener la narración correcta de los hechos.Antes de realizar el servicio debes considerar:En el caso de hechos delictivos para el inicio de una Carpeta de Investigación, si del análisis se desprende que no son competencia de la Fiscalía, se iniciará la Carpeta de Investigación correspondiente, que será enviada a la Fiscalía desconcentrada más próxima al lugar de los hechos.Recuerda:Si se trata de algún delito cometido con violencia o de los que no están previstos en el catálogo de delitos de DENUNCIA DIGITAL, mediante correo electrónico, el usuario debe presentarse a la Fiscalía desconcentrada que corresponda a efecto de que de manera directa presente su denuncia.No, la denuncia digital es completamente gratuita.Ingresa a la página http://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx Valida tu identidad con datos generales y la Clave Única de Registro de Población.Debes seleccionar si se trata de una denuncia, una cita o una Constancia General de Extravío.Llena el formato correspondiente y envía la información.El servicio se puede realizar completamente en línea a través del http://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx Si tu servicio procede, entonces obtendrás:Constancia General de ExtravíoCarpeta de InvestigaciónEl plazo máximo de respuesta es de un día natural.Administración fraudulentaInsolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedoresDespojoProcreación asistida e inseminación artificialPeligro de contagioPrivación de la libertad con fines sexualesAbuso sexual cometido sin violenciaAcoso sexualEstuproDelitos que atentan contra la obligación alimentariaDiscriminaciónAmenazasAllanamiento de morada, despacho, oficia o establecimiento mercantilViolación de correspondenciaEjercicio ilegal del propio derechoFraude procesalPara agendar una cita entra en el siguiente enlace: