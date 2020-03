¿Cómo limpiar tu celular para prevenir el contagio del Covid-19?

Escuchar Nota

La Organización Mundial de la Salud (, pero, por fortuna, ha recalcado que se trata de la primera pandemia que podemos controlar, publica laComo ya habrás oído,para evitar esparcir el virus que causa la enfermedad covid-19.En muchos hogares y empresas se ha reforzado la limpieza, sobre todo en elementos que se tocan con frecuencia como los pomos de puertas o barandillas.Peroy tal vez no se te ocurrió limpiarlo tan a menudo: el celular.Lo llevas en el bolsillo, lo metes en el bolso, lo dejas sobre el escritorio... algunos ni siquiera van al baño sin su compañía.Y ahora,, una probabilidad que crece o disminuye según donde vivas y lo extendido o no que esté allí el virus.Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), la agencia estadounidense encargada del área sanitaria, hasta el momento no ha quedado documentada la transmisión del nuevo coronavirus a través de superficies.Según los CDC,a través de las gotitas respiratorias que soltamos al toser o estornudar que a través de objetos que no tienen ni vida ni sustancias.Aún así, la página web de la agencia, dependiente del Departamento de Salud de EU, recuerda quey hasta días sobre superficies de varios materiales; por lo que recomienda limpiar y desinfectar aquellas que estén visiblemente sucias.Como explican los CDC,, procesos que se deben hacer en ese orden. Con el primero, retiras la suciedad y reduces el número de gérmenes, y con el segundo, matas a muchos de los que todavía quedaban tras la limpieza.. Luego, utilizar una tela con tratamiento antipelusa (por ejemplo, la que te regalan las ópticas cuando te compras lentes nuevos) ligeramente humedecida para retirar la suciedad., y solo humedecer una esquina un poco si es necesario. Según el fabricante surcoreano, en este último caso se deben hacer movimientos de arriba a abajo y luego pasa la esquina seca para retirar la humedad.Ambas compañíasy Apple también desaconseja los que aplican aire comprimido para no dañar el celular.Evita que se humedezcan las zonas abiertas del aparato, como la entrada del cable del cargador o del auricular.Según Apple, puedes usar toallitas húmedas que contengan un 70% de alcohol isopropílico para las superficies exteriores del iPhone. La lejía está totalmente desaconsejada.Si no tienes uno, considera comprar algún protector de pantalla, así podrías limpiar este con mayor tranquilidad de no estar desgastando la pantalla.