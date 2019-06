Cómo llegó celular de Leonardo al auto del sacerdote

El abogado Jorge Cuadra, defensor del padre Francisco Javier “N”, quien ayer fue vinculado a proceso por ser presunto culpable en el asesinato del joven Leonardo Avendaño, ocurrido en la alcaldía Tlalpan, aseguró que el día del crimen, el religioso y la víctima no se reunieron, mientras que el teléfono encontrado en el vehículo era un préstamo que le había hecho el párroco.“La Fiscalía no tiene pruebas concretas y contundentes de que así hayan sucedido las cosas; el padre, así como muchas personas, se encontraba en la iglesia en esos momentos”, argumentó.La prueba de la Fiscalía, explicó el litigante, es que hay un vehículo que entró y salió del lugar y pese a que las características del auto no se aprecian en el video, “ellos señalan que es el vehículo del ahora occiso y que iba el padre en dicho vehículo y lo concatenan con que encuentran el celular del padre en dicho vehículo, pero derivado de las testimoniales del día de ayer se ve que el padre ya tenía un celular distinto a ese porque se lo había prestado al ahora occiso”.En entrevista para el diario El Heraldo de México, Cuadra consideró necesario abrir líneas de investigación contra otras personas que se encontraban en el lugar; “hay un grupo de alcohólicos anónimos dentro de la parroquia; hay un grupo de matrimonios que se quedan hasta tarde; había muchas personas en esos horarios dentro de la parroquia y habita gente ahí”.Recordó que ayer el Ministerio Público presentó diversas pruebas para que se culpara al padre Francisco, mientras que la defensa llevó aportes testimoniales y un pericial en criminalística, lo que llevó al juzgador a considerar que existía la probabilidad en grado mínimo de que el sacerdote cometió ese delito, es por eso que es vinculado a proceso.Ahora, dijo, se cuenta con tres meses para la investigación complementaria y para presentar pruebas “tendientes a desvirtuar la teoría del Ministerio Público, que también presentará más pruebas”.El defensor señaló que el Ministerio Público tiene una teoría del caso, la cual tiene que comprobar en las siguientes etapas del proceso judicial, “en esta etapa no se da por hecho, pero a grado mínimo de probabilidad; se está diciendo que puede ser que el padre cometió ese delito y el móvil es este.“Nosotros confiamos en el Poder Judicial y en que esto se va esclarecer, quien conoce al padre Francisco sabe la calidad de persona que tenía y nosotros también tuvimos aportaciones en la audiencia, como que el ahora occiso tenía problemas con otro tipo de personas para que se abrieran esa clase de líneas de investigación”, abundó.En estos meses que siguen, dijo el abogado, se seguirá trabajando sobre las pruebas, a fin de quitar la mala imagen que los medios de comunicación han dado del religioso.