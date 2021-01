Cómo lo que iba a ser un viaje VIP terminó en la muerte por asfixia de 39 personas

Escuchar Nota

La joven Pham Thi Ngoc Oanh envió un mensaje que nunca le llegó al destinatario.

Los padres de Hoang Van Tiep contaron que su hijo había pagado por un "servicio VIP".

"Me dijo que solo iría en un 'paquete VIP', en un auto privado", afirmó. "No contó que iba a ir en el contenedor de un tráiler y dijo que debía ser algo seguro, aunque la opción del camión era mucho más barata".

"No sé qué pasó pero algo debió haber cambiado en su plan, o les timaron".

Los primos Hoang Van Tiep (i) y Nguyen Van Hung murieron juntos en el remolque del camión.

"No hay un servicio VIP. Son mentiras que cuentan a la gente para explotarla".



"Y descubrirlo en el último momento, darte cuenta mientras mueres de que el servicio VIP era una mentira horrible, es exactamente lo que se puede esperar de estos grupos criminales organizados".

"Pude ver muchos cuerpos semidesnudos en la parte trasera del tráiler; yacían inertes en el piso", comenta.

"Hicieron un trabajo brillante que nos colocó en una muy buena situación para continuar la investigación", señaló Stoten.

Both Maurice Robinson (i) y Ronan Hughes se declararon culpables de 39 cargos de homicidio.

El conductor recibió instrucciones de orear a los inmigrantes sin dejarles salir del remolque.

Gheorghe Nica, Eamonn Harrison y Christopher Kennedy tomaron parte en la operación de tráfico de personas.

Cámaras de seguridad captaron a Hughes (i) reuniéndose en un hotel con Gheorghe Nica.

"Un montón de inmigrantes salieron de un camión, acaban de subirse a un Mercedes", le dijo Andrews a la operadora de emergencias al otro lado del teléfono.

"Vi algunas piernas que asomaban. Fue un shock", contó Andrews al Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales.

"Reconocí ese camión de inmediato en las noticias como el que había visto el 11 y el 18 de octubre", afirmó.

El momento en que Maurice Robinson abre la puerta del camión y descubre los cadáveres en su interior.

"Es difícil decir si eso cambiaría el desenlace, pero hemos cambiado nacionalmente la manera en que manejamos las redes organizadas de trafico de personas y dedicadas a la inmigración clandestina".

La familia de Bui Thi Nhung recuerda a una de las fallecidas en el contenedor.

"Esta vez, simplemente, tuvieron a demasiada gente a bordo", le dijo al tribunal. "Cargaron demasiada gente en un solo tráiler... Los traficantes de personas estaban bajo presión".



"Para los 39 hombres y mujeres dentro, aquel camión se había convertido en su tumba".



"En aquel barco en mitad de la noche, no había nadie que los oyera, ni nadie que los ayudara".

, se leía en un mensaje de texto que Pham Thi Ngoc Oanh nunca llegó a enviar. ¿Qué la llevó a ella y a otros 38 compatriotas vietnamitas hasta ese remolque sin aire en el que se asfixiaron?En las primeras horas del, el camioneroparó su tráiler en un solitario parque industrial de, en Inglaterra.Se apeó y se dirigió al remolque del vehículo. Lo que vio cuando abrió las puertas era casi inimaginable:En lugar de marcar inmediatamente el número de los servicios de emergencia,, con los cadáveres en el remolque detrás.Una investigación internacional sobre una gran operación de tráfico de personas estaba a punto de comenzar.Apiñados en la parte trasera del camión de Robinson había dos primos que encontraron su final a más de 6 mil kilómetros de distancia de su hogar., de 33 años, y, de 18, procedían de la misma aldea en la provincia de Nghe An, en el norte de Vietnam.Ambos habían llegado hasta Francia, vía Rusia, en 2017, como su primo mayor un año después.En septiembre de 2019, el primo más joven les preguntó a sus padres si podría viajar hasta Reino Unido.Les convenció diciéndoles que solo tendría que pagar algo más dea los traficantes de personas una vez hubiera entrado en territorio británico.La madre de Tiep le contó a la BBC por qué cambiaron de idea.Su padre, Hoang Van Lanh, cree quePham Thi Lan, la madre de Nguyen Van Hung, piensa lo mismo:Matthew Long, subdirector de la Agencia Nacional del Crimen de Reino Unido, dijo que la idea de un servicio especial era un engaño.El inspector jefe Daniel Stoten, de la Policía de Essex, dijo en alusión a los traficantes de personas: "Son despiadados y son peligrosos, y están ahí fuera para explotar a esa gente"."Ni a los animales los transportaríamos de esa manera".Las historias de los 39 revelan que su viaje desdefue en muchos casos por etapas.Muchos viajaron a otros países europeos, como Polonia o Rusia, antes de verse, un cebo que los llevó hacia el oeste, hacia Francia y Bélgica, antes de cruzar el Mar del Norte.Algunos querían trabajar en salones de manicura, mientras que un chico de 15 años confiaba encontrar un trabajo en una plantación ilegal de cannabis.Desde allí se desplazaron hacia la localidad de Bierne, en el norte de Francia.Allí es donde. Más tarde, se subirían al camión en el que perdieron la vida.A partir de este punto, un sensor dentro del camión revela un incesante aumento de la temperatura en su remolque.Valiéndose de diferentes cámaras de seguridad, los investigadores siguieron el rastro del remolque desde Bierne hasta el puerto belga de Zeebrugge, donde quedó estacionado a la espera de ser cargado en un ferry llamado MV Clementine.El buque salió de Zeebrugge en las horas centrales de la tarde con destino al puerto deDurante el viaje, la temperatura, de inicio cercana a los 30º,En un intento de aliviarse del sofocante calor, los ocupantes del vehículo se habían quitado todo menos la ropa interior y. Fue imposible. La Policía encontraría que sobre él se había colocado una placa de metal.Los primeros en llegar al lugar en el que se encontraron los cadáveres fueron los sanitarios del Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra, que recibieron los elogios de su jefa ejecutiva, Dorothy Hosein, por su "su increíble profesionalidad en circunstancias muy difíciles".Más de mil 300 agentes de la Policía de Essex participaron en el caso.fue uno de los primeros en llegar al lugar. Aún recuerda cómo. Sin éxito.Había tantos cadáveres apretados, cuenta, que solo pudo chequear los que quedaban a su alcance.Los exámenes post-mortem mostraron queEl inspector jefe Stoten explicó que muchos de los agentes que acudieron al lugar llevaban poco tiempo en el servicio y nunca antes habían visto un cadáver.A las 00:30 del 23 de octubre de 2019, el MV Clementine atracó en Purfleet-on-Thames. Un trabajador del puerto queRobinson había manejado desde Holyhead, un gran puerto en el noroeste de Gales, para recoger el remolque en Purfleet-on-Thames.Poco después de las 01:00, tras haberlo recogido, recibió un mensaje de SnapChat de Ronan Hughes, su jefe.El mensaje decía:(sic).Con calma, Robinson detuvo el camión en una zona industrial, se bajó de la cabina y abrió la puerta del remolque.Entonces regresó a la cabina yEsa primera llamada desencadenó un aluvión de comunicaciones entre otros hombres implicados en la operación.Uno de ellos era. Fue uno de los organizadores de la operación de trata, pero negó toda implicación. Declaró haberle dicho a Robinson que no moviera el tráiler y que llamara a los servicios de emergencia.Después de rodar por un corto tiempo,, el número de las emergencias en Reino Unido. Le dijo a la operadora: "Hay inmigrantes en la parte trasera. Están todos por el piso. El tráiler está repleto. Hay aproximadamente 25. No respiran".Nica voló al extranjero al mismo día siguiente.Ha sido encontrado culpable de homicidio junto con el camionero, de 23 años.Tanto Robinson como Hughes aceptaronOtro camionero, Christopher Kennedy, de 24, y el conductor de camionetas Valentin Calota, de 38, también fueron condenados por su participación en la operación.En las semanas previas al trágico viaje, la banda, liderada por Hughes y Nica,El 11 de octubre un grupo de unos 15 cruzó el Canal de la Mancha, aunque en un tráiler diferente.Uno de ellos fue un hombre que declaró bajo la identidad de Testigo X ante el tribunal que juzgó el caso.También él andaba en busca de una vida mejor cuando en febrero del año pasado leEn Polonia pasó unos meses y de allí se marchó a Francia, con la idea de cruzar el canal y llegar a Reino Unido.El testigo X le pidió ayuda y ese amigo le puso en contacto con un misterioso vietnamita llamado Phong.En conversaciones en la aplicación de mensajes Viber, Phong acordó arreglar el viaje del Testigo X por 17 mil 700 dólares.No se ha dado a conocer la verdadera identidad de Phong, que sigue siendo investigado por la Policía.El Testigo X contó cómo lo acomodaron en la parte trasera de un tráiler en un punto de encuentro en el norte de Francia.Según su relato, el conductor del camión solo le habló para meterle prisa., que permanecieran en pie en la parte central del remolque y que se sujetaran entre ellos.Cuando el Testigo X y sus compañeros de viaje llegaron finalmente a territorio británico,, en Orsett, Essex.El testigo fue finalmente trasladado a la casa de Phong en el sur de Londres, donde permaneció hasta que su familia hubo pagado "la tarifa"; según él, "demasiado" dinero por lo que se suponía iba a ser otro viaje "VIP".Tan solo 12 días antes del macabro hallazgo de los cadáveres de los vietnamitas, Marie Andrews estaba en su casa rodante en Orsett, un pueblo a 6 kilómetros de Grays.Lo que estaba viendo era una operación derealizada por la misma banda del camión con los 39 muertos.Una semana después vio el mismo camión de cabina roja enfrente de su casa, junto al club de golf del pueblo. Era uno más de los traslados de inmigrantes irregulares.La señora Andrews llamó de nuevo a la Policía tras conocer por las redes la noticia de la muerte de los 39 inmigrantes.Un intento similar fue abortado el, a la entrada del Eurotúnel, que conecta Francia con el sur de Inglaterra, cuandoMientras que los migrantes fueron detenidos por las autoridades francesas, el conductor del camión,, pudo continuar su viaje hasta el condado inglés de Kent.El funcionario Maxime Saison estaba de servicio esa noche y contó que los migrantes confirmaron en inglés que eran vietnamitas y no tenían documentación.Algunos de los migrantes interceptados entonces en Francia estaban entre los que aparecieron muertos en el contenedor de carga de Essex.Stoten afirma:con sus actividades delictivas.Entre los muertos del contenedor estaba el matrimonio formado por Tran Hai Loc y Nguyen Thi Van, ambos de 35 años.Habían estado trabajando legalmente como recolectores de fruta en Hungría y llamaron a sus familias en Vietnam para decirles que había habido un cambio de planes y pronto viajarían a Reino Unido.Dejaron dos hijos en Vietnam.El viaje fallido del 14 de octubre y el del 23 de octubre estaban relacionados, según cuenta Bill Emlyn Jones, uno de los fiscales del caso.Frustrados por lo ocurrido en Francia,• Pham Thi Tra My, mujer de 26 años, de Ha Tinh• Nguyen Dinh Luong, hombre de 20 años, de Ha Tinh• Nguyen Huy Phong, hombre de 35 años, de Ha Tinh• Vo Nhan Du, hombre de 19 años de, Ha Tinh• Tran Manh Hung, hombre de 37 años, de Ha Tinh• Tran Khanh Tho, hombre de 18, de Ha Tinh• Vo Van Linh, hombre de 25 años, de Ha Tinh• Nguyen Van Nhan, hombre de 33 años, de Ha Tinh• Bui Phan Thang, hombre de 37 años, de Ha Tinh• Nguyen Huy Hung, varón de 15 años, de Ha Tinh• Tran Thi Tho, mujer de 21 años, de Nghe An• Bui Thi Nhung, mujer de 19 años, de Nghe An• Vo Ngoc Nam, hombre de 28 años, de Nghe An• Nguyen Dinh Tu, hombre de 26 años, de Nghe An• Le Van Ha, hombre de 30 años, de Nghe An• Tran Thi Ngoc, mujer de 19 años, de Nghe An• Nguyen Van Hung, hombre de 33 años, de Nghe An• Hoang Van Tiep, hombre de 18 años, de Nghe An• Cao Tien Dung, hombre de 37 años, de Nghe An• Cao Huy Thanh, hombre de 37 años, de Nghe An• Tran Thi Mai Nhung, mujer de 18 años, de Nghe An• Nguyen Minh Quang, hombre de 20 años, de Nghe An• Le Ngoc Thanh, hombre de 44 años, de Dien Chau• Pham Thi Ngoc Oanh, mujer de 28 años, de Nghe An• Hoang Van Hoi, hombre de 24 años, de Nghe An• Nguyen Tho Tuan, hombre de 25 años, de Nghe An• Dang Huu Tuyen, hombre de 22 años, de Nghe An• Nguyen Trong Thai, hombre de 26 años, de Nghe An• Nguyen Van Hiep, hombre de 24 años, de Nghe An• Nguyen Thi Van, mujer de 35 años, de Nghe An• Tran Hai Loc, hombre de 35 años, de Nghe An• Duong Minh Tuan, hombre de 27 años, de Quang Binh• Nguyen Ngoc Ha, hombre de 32 años, de Quang Binh• Nguyen Tien Dung, hombre de 33 años, de Quang, Binh• Phan Thi Thanh, mujer de 41 años, de Hai Phong• Nguyen Ba Vu Hung, mujer de 34 años, de Thua Thien-Hue• Dinh Dinh Thai Quyen, hombre de 18 años, de Hai Phong• Tran Ngoc Hieu, varón de 17 años, de Hai Duong• Dinh Dinh Binh, varón de 15 años, de Hai Phong