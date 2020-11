¿Cómo logró ocultar su embarazo Anne Hathaway mientras rodaba The Witches?

Escuchar Nota

La oscarizadase encuentra estos días promocionando en todo el mundo su nueva película ‘The Witches’ y lo cierto es que, en la mayoría de sus entrevistas, la intérprete se ha centrado en analizar los pormenores de la trama y las lecciones que se pueden extraer del llamativo personaje al que da vida en la cinta.Sin embargo, en una de ellas la artista ha revelado que el rodaje del filme coincidió con el embarazo de su segundo hijo Jack, quien ahora tiene once meses, y que ella optó por mantenerlo oculto tanto tiempo como le resultara posible. Para ello,quien echó mano de todo su ingenio y habilidad para adaptar sus prendas de forma que no se notara nada.La diseñadora y modista fue la única persona a la que la artista, no sin reticencias iniciales, tuvo que confesar su secreto, ya que la idea que manejaba Joanna en un primer momento pasaba por que Anne utilizara un corsé durante buena parte de la grabación.“Es una leyenda de la profesión y un genio. Entré en el segundo trimestre de gestación durante el rodaje, pero los vestidos todavía podían encajar bien y no desvelaban demasiado. Gracias a ella, no tuve que decir nada a nadie más”, ha explicado la estrella de Hollywood, quien también tiene a su primogénito Jonathan con su marido Adam Shulman, en conversación con ‘Entertainment Tonight’.Con información de La Opinión