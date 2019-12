Como nunca, Colate explota en contra de Paulina Rubio

Aunque la pareja tiene más de cinco años que se separó, los problemas entre Nicolás Vallejo-Nagera “Colate” y Paulina Rubio no terminan. Y es que ahora, la ex pareja se encuentra en disputa por la custodia de su único hijo en común, Andrea Nicolás, quien el mes pasado cumplió 9 años.En entrevista para el programa de televisión Sábado Deluxe, el empresario español reveló algunos detalles de la tensa relación que tiene con la madre de su hijo. Donde además, Susana Dosamantes, madre de la ‘Chica dorada’ también está involucrada de alguna manera.El desencuentro más reciente que vivió la expareja fue justo, en las celebraciones de Navidad, ya que Paulina se rehusaba a que el niño viajara a España para pasar las fiestas con su padre. La situación se resolvió hasta que el español advirtió que se acercaría a las autoridades estadounidenses para obtener el pasaporte de su hijo.“He tenido que acudir a la corte en Estados Unidos. Estoy pidiéndole el pasaporte por las buenas durante un mes…o me das el pasaporte o tengo que ir a la corte a poner una demanda…el juez ve lo que hay y pone juicio, el niño se va a España con su padre”, dijo Colate.En la misma entrevista, el exesposo de la cantante dijo que Susana Dosamantes es la culpable de que ellos estén así, e incluso dijo que él no volvió loca a Paulina, que ella ya venía así.El español aseguró en más de una ocasión que él ha viajado a Estados Unidos, para reunirse con Andrea Nicolás se lo han impedido y también, que la cantante mexicana ha gastado más de un millón de dólares para perjudicar al español. Eso sí, Colate dejó muy claro que no renunciara a su hijo y lamenta que la relación con la madre de su hijo tenga que ser así.Por otro lado, el periodista Kike Calleja cuestionó al empresario español sobre los supuestos obstáculos, que él ha puesto a Paulina para ver al niño. Ante el cuestionamiento, Colate negó rotundamente el señalamiento y dejó muy claro que él nunca ha puesto una barrera para que su hijo vea a la cantante, “Yo a ella nunca le pongo problemas para ver a Nicolás. Él tiene una línea móvil para hablar exclusivamente con ella”