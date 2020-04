¿Cómo pedir el préstamo del Gobierno Federal por coronavirus?

Escuchar Nota

recibo este crédito, y bajo palabra de honor voy a cumplir y lo voy a pagar”.

Como una medida extraordinaria por el impacto que tendrá el nuevo coronavirus en la economía de México y del mundo, el Gobierno Federal ha decidido entregar un millón de créditos para pequeños negocios urbanoLos créditos del Gobierno Federas (los beneficiarios deberán de empezar a pagar, entonces, al cuarto mes de recibirlo). Posteriormente, los beneficiarios pagarán 850 pesos al mes por 36 meses.No será necesario, tampoco, dar ninguna garantía para recibir el crédito. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que estos son “créditos a la palabra” porque la única garantía que exigen es que los beneficiarios “den su palabra” de que van a pagar. Esto se hará a través de una carta con los siguientes términos:“Yo (nombre de la persona) que me dedico a (nombre de la actividad económica)“Se tiene el millón de beneficiarios, son 25 mil pesos, van a recibir esos 25 mil pesos. Sólo van a firmar un documento muy sencillo porque va a ser un crédito a la palabra, no hay garantía, la garantía es la palabra, porque la mayor riqueza de nuestro pueblo, la mayor riqueza de México es la honestidad de nuestro pueblo.”Se entregarán un millón de créditos de 25 mil pesos en zonas urbanas de todo el país. Sobre todo en las zonas urbanas más necesitadas o marginalizadas. Sin embargo, no es un crédito que se pueda pedir. De hecho, no existe, ni siquiera, un registro para pedirlo.Este censo contiene cinco millones de solicitantes. Entre ellos, por supuesto, se escogerá a aquellos que están en una zona particularmente afectada por la pandemia del nuevo coronavirus o que vivan en una zona de alta marginalidad.Si eres uno de los pequeños empresarios autorizados para recibir el crédito del Gobierno Federal, recibirás una llamada telefónica para asignarte la sucursal bancaria en donde deberás tramitarlo. Por supuesto, se elegirá una sucursal cercana a tu negocio o vivienda.