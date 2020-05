¿Cómo preparar mentalmente a los niños a la ‘nueva normalidad’?

Escuchar Nota

“Ante la incertidumbre de cuándo se retornará a las actividades escolares presenciales, niñas y niños pueden experimentar angustia, temor, enfado, incluso indiferencia. También es probable que no les quede del todo claro porqué todavía no pueden regresar a la escuela y reencontrarse con compañeras, compañeros y docentes, y por qué deben seguir resguardándose en casa”



“Es por ello que resulta fundamental hablar con ellas y ellos, escucharles para conocer qué piensan y sienten en torno a un posible aplazamiento del regreso a las clases presenciales. A partir de esta información las y los adultos a su cargo tendrán más elementos para abordar el tema”, explicó la especialista.



“El abandono que experimentan ciertos infantes puede estar exacerbándose ante la situación actual, al igual que la violencia. Niñas y niños cuyos hogares resultan poco seguros pueden estar experimentando mayores riesgos. El confinamiento es más llevadero en hogares amorosos, donde las y los infantes reciben cuidados y atención, pero es bien sabido que para muchas niñas y niños de nuestro país el lugar más inseguro es su propia casa. Hoy, cuando no tiene más remedio que permanecer 24 horas los 7 días de la semana ahí, el confinamiento puede jugarles en contra”, destacó.



“Ante la posibilidad de que algunas y algunos estudiantes tengan que incorporarse al siguiente nivel educativo cuando las autoridades lo permitan, sin tener la oportunidad de despedirse de su escuela y de sus antiguas compañeras, compañeros y docentes, se podrían implementar estrategias como un anuario para hacer un cierre simbólico de esa etapa de sus vidas. También se puede promover el intercambio de cartas o correos electrónicos donde las y los estudiantes expresen buenos deseos para el resto del grupo, incluidas sus maestras y maestros”, detalló.



“Estar al pendiente de lo que sienten y piensan infantes y adolescentes es la mejor forma de acompañarles en la reconstrucción de la cotidianidad no sólo escolar sino en general. Si bien no hay que hostigarles para que expresen sus sentimientos e ideas si hay que procurar un ambiente de confianza en el que se sientan seguras y seguros de expresarse. La comunicación directa y clara debe priorizarse, pues es la mejor manera de mantener el diálogo abierto”, señaló.



Luego de que este miércoles el, es de suma importancia ir preparando a los niños mentalmente ante esta situación, señaló Rebeca Caballero Álvarez, profesora del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El "Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad" en la Ciudad de México iniciará a partir del 1 de junio y concluirá hasta el mes de septiembre.