¿Cómo proteger a los niños de la Fase 3 del coronavirus?

Ciudad de México.- De acuerdo con un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) por sus siglas en inglés, los niños no tienen tanto riesgo de contraer el coronavirus a diferencia de los adultos mayores y las personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas subyacentes graves.



Pero este panorama cambia para los recién nacidos, para los bebés menores de un año, pues aún tienen un sistema inmune débil. Sin embargo, los adultos representan la mayoría de los casos conocidos hasta la fecha.



Los niños infectados con coronavirus, generalmente han presentado síntomas leves. Los cuales son: fiebre, secreción nasal, tos y en algunos casos vómitos y diarrea.



De acuerdo con el informe de la CDC, todavía no se sabe si algunos niños pueden tener un mayor riesgo de enfermedad grave, por ejemplo, niños con afecciones médicas subyacentes y necesidades especiales de atención médica.



Además debes disuadir a los niños y adolescentes para que eviten reunirse en lugares públicos, para ayudar a frenar la propagación de COVID-19.



Algunas recomendaciones de la CDC para que los niños eviten el contagio por coronavirus son las siguientes:



1. Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.



2. Quedarse en casa cuando esté enfermo, excepto para recibir atención médica.



3. Cúbranse con la escuadra del brazo cuando tosen o estornudan



4. Lava tus manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de sonarse la nariz, toser o estornudar; yendo al baño; y antes de comer o preparar comida.



5. Si no hay agua y jabón disponibles, usa un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol.



6. Limpie y desinfecte las superficies y objetos que se tocan con frecuencia (mesas, encimeras, interruptores de luz, manijas de las puertas y de los gabinetes).



7. Lava los artículos, incluidos los juguetes de peluche, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.



Si es posible, lava los artículos usando la configuración de agua más cálida y apropiada y seca completamente.