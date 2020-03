¿Cómo puede afectar el Covid-19 las prestaciones de empleados?

Escuchar Nota

“La empresa no podrá otorgar utilidades a los trabajadores, resultado de que sus pérdidas serán cuantiosas, además de que se calcula que 2 millones 122 mil 600 unidades económicas están en el sector de comercio al por menor”, dijo

La caída depor elpuede provocar una caída de las, lo que impactará directamente en sus bolsillos.El coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la, Ignacio Martínez, explicó que la situación económica actual nos pone en recesión, por lo que hay empresas que no tendrán lassuficientes, y los trabajadores podrían perder prestaciones.Además de que se mermará el rubro referente a, en tanto que se pueden eliminar otras como apoyo en transporte, comedor, becas escolares, uniformes, entre muchas otras.Hay propuestas de empresas que ante la situación actual piden al gobiernoque dan a sus trabajadores, con la finalidad de no afectarles; así como dar flexibilidad en los pagos de créditos personales.Al respecto, el CEO de la fintech eNomina, Gustavo Boletig, afirmó que hay otro tipo de prestaciones que pudieran dar las empresas sin que ello les signifique gasto, a través de soluciones tecnológicas gratuitas, por la cual instituciones financieras dan créditos directamente a los empleados, cuyo pago se hace vía nómina, es decir, no hay necesidad de que los trabajadores vayan y paguen en los bancos de manera mensual o quincenal, soluciones como las que ofrece eNomina.Dentro de esas soluciones hay también préstamos que dan directamente mueblerías, farmacias, tiendas de ropa, entre muchas otras a las que el trabajador puede ir a adquirir algún bien y pagar vía nómina en quincenas o mensualidades.Expuso que estas soluciones tecnológicas evitan que un trabajador se endeude por arriba del 30% de su ingreso, para evitar dañar las finanzas del trabajador, sobre todo en estos momentos en que la recesión impacta a empleados y patrones.Afirmó que en Brasil se inició con este tipo de plataformas en la que se apoya a los trabajadores a que obtengan créditos directamente con la firma que les ofrecerá el bien o servicio, mientras que en México la firma ofrece esta solución a más de 500 mil empleados.