Cómo puedes explicarle a tu hijo que sufre de déficit de atención

Tener un hijo con, falta de concentración e impulsividad, puede que sea difícil para la familia, pero explicárselo puede ser un proceso bastante arduo, en especial para los padres.Pero esto no es el fin del mundo, pueden buscar la ayuda de un psicólogo, ellos les podrán orientar o aconsejar para que se lo puedan explicar al pequeño.A través del Asesoramiento Familiar Activo, el cual es un tipo de intervención que ayudará a fortalecer el protagonismo de la familia, como elemento fundamental en la actuación indicada para explicarle al niño. Algo que lograrán gracias al psicólogo, reseña• Busca información necesaria del trastorno para que entiendas de que trata.• Trata el estigma o la desaprobación, no tienes que tomar este trastorno como algo negativo, así que lo mejor que puedes hacer es buscar un grupo de apoyo y trabajar en conjunto con los profesores del niño.• Analiza el valor de repercusión del TDAH en el entorno cotidiano del menor.• Desarrollar métodos de comunicación para hablar con el niño.• Y el factor más importante de todos es la aceptación.Todo esto te ayudará explicarlo de una forma natural y positiva.Además, de que el Centro de Psicología Avanza en Málaga, España, hizo estudios aplicando dicho procedimiento, en el que determinaron que esto, pero que es algo que sin duda funcionará.Pero los padres no son los únicos que deben enfrentar el estigma, también el hijo debe hacerlo, por lo que será necesario que lo ayudes haciendo lo siguiente:• Cuentos que hablen del trastorno y de autoayuda, leelos en familia.• Corregir o desmentir suposiciones erróneas o falsas.Haz una lista las cosas buenas que tiene el niño, como sus potencialidades y fortalezas, y pégaselas en un sitio donde las pueda ver cada vez que quiera.• Aceptar las limitaciones.• Enséñale que nadie es perfecto.• Trabaja las expresiones y emociones positivas.• Escucharlo en todo momento.• Realiza actividades significativas, no aquellas que generan conflictos.• Enséñale a pensar antes de actuar, lo bueno y lo malo.En definitiva, si aplicas estas técnicas, conseguirás que el niño tenga un mejor comportamiento, pero eso no es todo, lograrás un mejor entendimiento entre él, el resto de la familia y las personas de su entorno.