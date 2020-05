¿Cómo que no es suya? Denise de Kalafe quiere recuperar por completo los derechos de Señora Señora

Escuchar Nota

“Yo cedí todo mi derecho de autor a que en cada país, de esa canción, el dinero vaya a la fundación de la lucha contra el cáncer de mama. Yo no soy dueña de la canción al 100”, declaró Denisse en entrevista telefónica desde Holbox.

“La canción es mía, pero yo la edité en una casa editora por 2 mil pesos, porque necesitaba dinero para la renta. En aquel entonces dabas un derecho del 50% a la editora y perdí 50 por ciento”.

“Yo estoy pidiendo que me devuelvan el derecho al 100, porque sí quiero hacer obras de beneficio. Esa canción ya me dio muchísimo dinero y ahora yo quiero hacer obras de beneficio para los demás”, aseguró.

Tras 40 años de la creación de, pues hace cuatro décadas vendió una parte de los derechos porpara pagar una renta; ahora busca recuperarlos.Este éxito, quizá el más fuerte de la brasileña y el más emblemático de la celebración del, ha acumulado más de 8 millones en ventas, de acuerdo con la cantautora.Ahora, la intención de la brasileña de 70 años, es iniciar una batalla para recuperar sus derechos.Al cuestionarla sobre las posibilidades de que obtenga el porcentaje de los derechos que no son suyos, explicó que por ahora los ha solicitado de manera pacífica.“Mira, yo ya he escrito 50 cartas, ya he ido a hablar personalmente, ya he hecho todas las luchas amorosas, pero ahora ya vamos a ir a una lucha legal”, dijo.La mitad de los derechos de Señora Señora fueron vendidos a, indicó.