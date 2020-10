¿Cómo reconocer a un gato autista? El autismo en los gatos

Escuchar Nota

El autismo en los gatos

¿Cómo detectar el autismo en los gatos?

comunes son comportamientos normales en un gato, como evitar el contacto físico. Por eso, es necesario estar alerta a los cambios en sus actitudes, los que permiten determinar con bastante exactitud si el animal sufre algunos de los trastornos del espectro autista. En la actualidad, es bastante difícil determinar las causas del autismo, que generan la evolución de esta patología definida genéricamente como un trastorno neurológico.Muchos investigadores sostienen que es muy complicado detectar este trastorno basado en los comportamientos felinos, ya que muchos de ellos son absolutamente normales para este animal. Sumado a esto, las actitudes del gato varían dependiendo de la raza,Algunos comportamientos humanos típicos del espectro autista son la tendencia a la soledad y la renuencia al contacto físico, entre otros, y en el gato, estos comportamientos son totalmente comunes. Al gato le gusta estar en soledad, no socializa mucho con sus semejantes y no responde a los llamados.Quienes conviven con un gato a menudo se preguntan si sus mascotas tienen algún trastorno del espectro autista, porque observan que se mantienen alejados de la gente yLos gatos son muy sensibles a la luz y a los sonidos fuertes, prefieren la soledad los lugares conocidos, yPara detectar un posible autismo en los gatos no deben observarse sus comportamientos habituales, sino prestar atención a los cambios repentinos de sus actitudes. Estos comportamientos que son fuera de lo común en un gato es lo que permiten determinar si podría tener algún tipo de autismo.de que el animal esté sufriendo alguna alteración del espectro autista.Recuerda que no debes presionar a tu gato a que haga cosas que no desea,y lastimarte.Deja tus comentarios y tus preguntas. Comparte estas recomendaciones para detectar el autismo en los gatos.