¿Cómo recuperar efecto antiadherente del sartén? Mira este truco

Los sartenes de teflón son buenos y pueden durar mucho tiempo, pero la mala noticia es que su efecto antiadherente se puede desgastar con el uso.Es horrible cuando estás preparando tu comida y de pronto notas que se pega, se oscurece y el sartén ya no funciona como antes, ¿cierto?- Aceite de oliva- 1 taza de sal de grano- Papel de cocina- Coloca un poco de aceite en el papel de cocina y úntalo sobre tu sartén.Cuida no mojarlo demasiado, simplemente bastan con unas gotitas.- Después prende a fuego lento tu estufa y coloca el sartén.- Vierte la sal y calienta durante unos minutos hasta que notes que la sal empieza a tomar un color oscuro.- Mientras haces eso mueve constantemente con una pala de madera, saltea y mueve de un lado a otro la sal.- Una vez que la sal se haya hecho oscura es momento de apagar el fuego, retirarla y tirarla a la basura, pues ya no servirá.- Después vuelve a pasar aceite con un pedazo de papel de cocina.¡Listo! Tu sartén quedará como nuevo y estará listo para volver a usarse. Recuerda cuidarlo y al momento de lavarlo no tallarlo demasiado.Cuéntanos si te funciono este tip.Con información de Excélsior