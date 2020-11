Cómo recuperar las fotos borradas de WhatsApp

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Si por un error o por un olvido eliminaste imágenes que te mandaron por medio de WhatsApp y ahora las quieres recuperar, no te preocupes, todavía tiene solución, principalmente si tu teléfono cuenta con el sistema operativo Android. Aunque si tienes un iPhone, también existe un truco para salvar las fotos que borraste.Así que manos a la obra, solamente sigue estas 3 recomendaciones para volver a tener en tu carrete o galería esas imágenes que borraste.Los pasos a seguir son:1. Aquí puedes ingresar a WhatsApp Web.2. Posteriormente escanea el código QR.3. Abre la conversación en donde está la imagen que quieres recuperar.4. Vete al icono de los 3 puntos que se encuentra en la parte superior derecha.5. Selecciona la opción de descargar y listo, tendrás en tu computadora las imágenes o fotos que ya habías borrado de tu teléfono.Si prefieres hacer este proceso desde tu smartphoneborradas.1. Ve a la opción de Ajustes de WhatsApp.2. Luego selecciona la opción de Chats.3. Posteriormente ve a Copia de seguridad. Allí tendrás que ver si la fecha de la última copia entra dentro del periodo en el que te mandaron los archivos que quieres recuperar, de no ser así, debes omitir este truco.4.para restaurar esa copia de seguridad que acabas de hacer, pero debes saber que esto podría hacer que pierdas otras conversaciones, así que evalúa si realmente las fotos que quieres recuperar valen la pena.Si eliminaste la conversación en WhatsApp Web o si tu copia de seguridad no correspondía a la fecha en la que te mandaron las fotos que quieres, entonces solamente queda un truco más para lograrlo.1. Conecta tu smartphone a la computadora por medio de tu cable USB.2. Abre la carpeta que se llama WhatsApp y de allí vete a DataBases.3. Encontrarás archivos titulados mgstores.db, cada uno de estos archivos tiene una fecha y que recuperarás reinstalando WhatsApp.