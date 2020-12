¿Cómo recuperar parte de los impuestos que te retiene tu patrón?

Escuchar Nota

¿Sabías que como empleado tienes derecho a solicitar la devolución de parte de los impuestos que te retienen en tu trabajo? Lograrlo no es algo complicado. Conoce estas recomendaciones.Todas las, sin importar si son empleados, técnicos o profesionistas independientes, o si tienen una actividad empresarial.En el caso de los empleados, deben de ganar más de uny el patrón debe retenerles sus impuestos (aparece en tu recibo de nómina como ISR entre las deducciones).Tendrás que contar con tus (RFC) con. Muchos trabajadores ignoran que están dados de alta ante Hacienda desde que su patrón les retiene impuestos.Toma en cuenta que la cantidad máxima de impuestos que puede recuperar un empleado es el(Impuesto Sobre la Renta) a lo largo del año.incluyendoTambién se pueden losde tus familiares directos, incluyendo velatorio, crematorio, ataúd y demás servicios fúnebres. La máxima cantidad que se puede deducir por este concepto es 1 salario mínimo elevado al año del lugar donde vives.Las, incluidasque realices a tu afore, pago de colegiaturas a través de medios electrónicosCada vez que realices un pago o una aportación debes solicitar factura o recibo de honorarios, recuerda que en todos los casos son facturas electrónicas, es decir, un archivo con extensión, la factura electrónica en sí, y otro con extensiónIngresa a la sección Trámites y de la barra superior elige la opciónCaptura tuo tu, y da clic en enviar.Ingresa al apartado de, seguido de devoluciones y compensaciones, eligeLlena los datos solicitados por el formulario electrónico.Ingresa archivos comprimidos en (.zip) que generaste en tu equipo de cómputo, USB o CD.Envía tu trámite aly recibe tu acuse electrónico.Espera respuesta del SAT a través del correo electrónico que registraste para contactarte.En solicitudes de devolución deconvencional debes haber presentado la).Toma en cuenta que el tamaño de cada archivo comprimido en formato zip que guardes y envíes con tu solicitud de devolución por internet puede ser hasta 4 MB. Puedes concentrar la documentación en un solo archivo, o bien enviar varios archivos, siempre que cada uno de ellos no exceda el tamaño indicado.La devolución debe efectuarse dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud, siempre que se incluyan los datos y documentos necesarios. Para los contribuyentes que dictaminen suspor contador público registrado, el plazo para la devolución es de veinticinco días hábiles. Cuando los contribuyentes emitan facturas electrónicas, el plazo para la devolución es de veinte días hábiles.Si durante el año pasado no solicitaste facturas no podrás solicitar la devolución de esos gastos este año.La cantidad que te devolverán es 30% de tus gastos teniendo como tope máximo el importe total que te retuvieron (el porcentaje depende del total de tus impuestos).Si tienes dos o más empleos, o compaginas tu trabajo con una actividad independiente, tienes la obligación de realizar tu declaración anual incluyendo todos los ingresos que hubieses obtenido, existiendo la posibilidad de que si bien sí te sirvan los gastos para deducir impuestos, la cantidad a pagar por la totalidad de tus ingresos sea tal que no logres alcanzar la devolución de impuestos sino mas bien una reducción del pago de los mismos. Por ello en estos casos es recomendable la asesoría de un contador, sobre todo si no tienes experiencia en temas fiscales. Recuerda aprovecha este beneficio que tienes porque es un dinero que por derecho es tuyo.